В марте проект строительства магистрали «Центральная» представят Правительству РФ

Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара» в четверг, 25 января.

В декабре межведомственная комиссия при Министерстве транспорта РФ единогласно поддержала проект первого этапа строительства магистрали - на участке от Ракитовского шоссе до обводной автодороги Самары. Стоимость проекта оценивают в 7,3 млрд рублей. Строительство будет осуществляться на условиях софинансирования федерального (3 млрд рублей) и регионального (1 млрд рублей) бюджетов, а также средств инвестора — 3,3 млрд рублей.

19 января в Самаре с рабочим визитом находился министр транспорта РФ Максим Соколов, который лично одобрил проект строительства "Центральной". В марте документ представят в Правительстве РФ.