В этом году в Самарской области планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных долевок
Об этом врио губернатора региона Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24. Самара» в четверг, 25 января.
В декабре 2017 года были сданы в эксплуатацию 4 объекта долевого строительства на ул. Советской Армии, 121, на пересечении ул. Блюхера и Карбышева, Тухачевского, 10 и Печерской, 25. В результате вопрос с жильем был решен для 604 дольщиков. При этом фактически их число еще больше, ведь зачастую жилья ждали целыми семьями.
Уже до конца января будет сдан долгострой на ул. Братьев Коростелевых, 64а-66а , что позволит решить квартирный вопрос еще 70 дольщиков.
В первом квартале 2018 года Дмитрий Азаров планирует провести три открытые встречи с дольщиками.
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