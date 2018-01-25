Департамент образования: «Подросток, который зашел в колледж с оружием, не проявлял агрессии»
Напомним, утром в четверг, 25 января, в Самарском колледже сервиса производственного оборудования на улице Советской Армии 15-летний учащийся пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы. Пиротехнику он разбросал в коридоре.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся в присутствии их родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ранее в ГУ МВД по Самарской области.
Эту ситуацию прокомментировала руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина:
- В ходе инцидента, произошедшего 25 января в здании ГАОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования», никто не пострадал. Подросток, пронесший в здание учебного заведения пневматические винтовки, находился в тяжелом психологическом состоянии и этим поступком, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам. По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ.
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В Самаре задержали 15-летнего подростка, который пронес в школу дымовые факелы и пневматическое оружие
Инцидент произошел в учебном заведении на улице Советской Армии.
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