Департамент образования: «Подросток, который зашел в колледж с оружием, не проявлял агрессии»

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся в присутствии их родителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ранее в ГУ МВД по Самарской области.

Эту ситуацию прокомментировала руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина:

- В ходе инцидента, произошедшего 25 января в здании ГАОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования», никто не пострадал. Подросток, пронесший в здание учебного заведения пневматические винтовки, находился в тяжелом психологическом состоянии и этим поступком, предположительно, хотел привлечь внимание к своим проблемам. По словам очевидцев, подросток не проявлял никакой агрессии, никому не угрожал. Поэтому мы считаем, что здесь нельзя проводить параллель с недавними событиями в школах Перми и Улан-Удэ.