В 2017 году в Самаре родились Россия и Спартак

Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги работы за прошлый год. В самарских семьях, по сравнению с 2012 годом, рождение третьих и последующих детей увеличилось на 7 %. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек.

Самыми популярными именами стали: для мальчиков – Артем (933 ребенка получили такое имя), Александр (818), Михаил (679), для девочек – София (720), Виктория (703), Анастасия (673).

Самыми необычными именами стали: Микула, Космос, Север, Спартак, Агриппина, Россия, Весна, Услада.