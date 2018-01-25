В 2017 году в Самаре родились Россия и Спартак
Такие не совсем привычные имена дали новорожденным их родители.
Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги работы за прошлый год. В самарских семьях, по сравнению с 2012 годом, рождение третьих и последующих детей увеличилось на 7 %. Традиционно мальчиков появилось на свет больше, чем девочек.
Самыми популярными именами стали: для мальчиков – Артем (933 ребенка получили такое имя), Александр (818), Михаил (679), для девочек – София (720), Виктория (703), Анастасия (673).
Самыми необычными именами стали: Микула, Космос, Север, Спартак, Агриппина, Россия, Весна, Услада.
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Лариса
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