На самарском рынке продавали поддельные 5-тысячные купюры

Суд и следствие установили, что двое мужчин сбывали в самарских продуктовых магазинах поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Всего они купили товаров на 170 тысяч рублей, рассчитавшись фальшивыми деньгами, сообщает Октябрьский районный суд. Подделки они покупали на рынке и хранили в машине. По данным суда, один из обвиняемых в прошлом был судим за покушение на дачу взятки. Октябрьский районный суд приговорил каждого из них к двум годам колонии общего режима.