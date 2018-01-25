Поэт Роман Ненашев о современных авторах и стихах





Не соревнование, а продвижение

- Первый Кубок прошел в 2012 году. Цель его - не соревнование, а продвижение. Он помогает открывать новые имена. Проходит анонимно - посылаешь только текст (от одного до трех). Нет фамилии, есть твой номер. Прежде чем принять участие в Кубке, нужно пройти отборочный тур.

Там две соревновательные системы: топ-10, где я занял первое место, и плей-офф, где я стал вторым. На конкурс представлено 367 текстов. Из них жюри отобрало 32. По системе плей-офф тексты делятся на пары и соревнуются между собой. По большему количеству голосов определяют, кто проходит, кто - нет. А параллельно каждый судья выбирал свой личный топ-лист из 10 стихотворений. По большему количеству включений выбрали лауреатов.

- Это был ваш первый поэтический конкурс?

- Я редко участвую в них. До этого - в Волошинском.





- Кто был в жюри?

- Среди 40 человек, вошедших в состав жюри, были и действующие поэты, и критики, и редакторы толстых журналов. Сам конкурс приятен мне анонимностью. Жюри воспринимает только текст, нет предубеждения, отношения к автору. Мне импонирует его просветительская цель.

- Что вас ожидает после победы?

- Публикация в «Литературной газете», куда я уже послал подборку, в журнале «Дружба народов» и других изданиях.





- А какие у вас еще планы?

- Поэзия такое дело, где не может быть планов. Сегодня ты пишешь, а завтра уже нет.



«Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге»





- У вас уже есть публикации?

- Да, в двух антологиях, двух сборниках. Все остальное - в соцсетях в интернете. Сначала была цель - печататься, теперь уже нет. Это частное дело. Сейчас мир настолько большой и разнообразный, что занимать мегаломанскую позицию, по-моему, странно.





- Когда вы читаете свои стихи на публике, стараетесь представить это в виде маленького театрализованного представления?

- У меня сдержанная манера исполнения. Такое внутреннее состояние - отстраненность. Одним это мешает воспринимать, другим - помогает. Театрализованное исполнение стихов порой помогает скрывать их недостатки. Недостаточно яркие образы компенсируются экспрессивным исполнением. Или текст протанцовывается, и слушатели обращают внимание на танец. Причем танец как в переносном, так и в прямом смысле.





- На какие темы чаще всего пишете?

- Самые разные - от философии и лирики до сарказма на тему повседневности.

- Вы помните момент, когда ощутили, что хотите не просто писать стихи, но и представлять их людям?

- Я зашел на поэтический сайт и понял, что у меня не хуже, и выложил свои работы. Но со временем это стремление публичности прошло. Мне кажется, чем меньше забиваешь медиапространство, тем весомее созданное тобой.

- У вас есть любимые поэты?

- Раньше были. Когда знаешь немного поэтов, можно выделить любимого. Сейчас у меня просто под настроение попадают отдельные стихотворения. Из современных авторов могу назвать Александра Еременко, Алексея Цветкова. Из классиков - Михаил Лермонтов. Он мне по мироощущению ближе, чем Пушкин.





- Что для вас поэзия?

- Точно не ремесло. И не хобби. Часть освоения мира, может быть. Позволяет увидеть сферы, которых ты до создания стихотворения не касался или воспринимал по-другому. В процессе написания ты можешь удивиться сам тому, что только что написал. Поворот мысли. Поэзия - это еще одно дополнительное чувство для познания мира.





- Пишете по старинке ручкой на бумаге? Фиксируете внезапные мысли на обрывках?

- Я обычно запоминаю внезапно пришедшие тексты. Раньше писал исключительно ручкой, теперь некий гибрид - сочетаю бумагу и компьютер. При написании иногда требуется интернет, чтобы быть более точным, проверить связь слов. То, зачем раньше шли в библиотеку.

- У вас есть друзья среди поэтов? Вам с ними проще общаться?

- Наверное, сложнее. Трудно вести неповерхностную беседу. Если лет в 20 можно не задумываясь болтать о чем угодно, потом все меняется. С друзьями-поэтами иногда мешает профессиональный язык - они выражаются более витиевато, чем того требует предмет, и простые вещи обрастают какими-то сказочными сложностями.

- Существуют ли признаки хорошего стихотворения?

- Для меня таким признаком является то, что у тебя внутри возникает нечто большее, чем просто слова, которые ты читаешь. Не в смысле, что тебе автор передает образ и ты его ясно видишь. Он может быть совершенно неясный. Когда внезапно начинаешь чувствовать что- то впервые. Реальность немного меняется. Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге.

Справка «СГ»

Роман Ненашев родился в 1976 году в Самаре, окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Г.Н. Красникова). Стихи печатались в антологии «Русская поэзия. XXI век», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как все это было!..», в журнале «Аргамак», сетевых журналах. Работает аналитиком в информационно-аналитическом агентстве.

Стихотворение-победитель





Было страшно и неправильно...

Было страшно и неправильно,

было так, как не должно -

и последняя испарина,

и лицо как полотно.





Ты-то думал, что короткую

спичку вытянет другой

и судьба с пустой коробкою

на тебя махнет рукой.





Все шарады будут, ребусы,

все подсказочки к концу

да весенние троллейбусы

по Садовому кольцу.





И казалось, что безбрежная

жизнь качается в окне

и не в силах центробежная

сила вынести вовне.





Но она, конечно, вынесла

то, что выдано в кредит,

и сквозь дыры в шторе вымысла

вечность сонная сквозит.





И при каждом дуновении

ледяного ветерка

штора вздрогнет на мгновение -

и колышется слегка.