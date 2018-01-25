25 января 2018 года,
10:05
$ 56.39    69.45   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Поэт Роман Ненашев о современных авторах и стихах

Беседовать в кафе ему мешала музыка. «Особенно с русскими словами». Человек, для которого речь - это нечто большее, чем просто передача информации, самарский поэт Роман Ненашев в самом конце прошлого года стал победителем Кубка мира по русской поэзии. Конкурс проходил с 1 сентября по 31 декабря 2017 года на страницах портала Stihi.lv.

Не соревнование, а продвижение 
 
- Первый Кубок прошел в 2012 году. Цель его - не соревнование, а продвижение. Он помогает открывать новые имена. Проходит анонимно - посылаешь только текст (от одного до трех). Нет фамилии, есть твой номер. Прежде чем принять участие в Кубке, нужно пройти отборочный тур. 
 
Там две соревновательные системы: топ-10, где я занял первое место, и плей-офф, где я стал вторым. На конкурс представлено 367 текстов. Из них жюри отобрало 32. По системе плей-офф тексты делятся на пары и соревнуются между собой. По большему количеству голосов определяют, кто проходит, кто - нет. А параллельно каждый судья выбирал свой личный топ-лист из 10 стихотворений. По большему количеству включений выбрали лауреатов. 
 
- Это был ваш первый поэтический конкурс? 
 
- Я редко участвую в них. До этого - в Волошинском. 

- Кто был в жюри? 
 
- Среди 40 человек, вошедших в состав жюри, были и действующие поэты, и критики, и редакторы толстых журналов. Сам конкурс приятен мне анонимностью. Жюри воспринимает только текст, нет предубеждения, отношения к автору. Мне импонирует его просветительская цель. 
 
- Что вас ожидает после победы? 
 
- Публикация в «Литературной газете», куда я уже послал подборку, в журнале «Дружба народов» и других изданиях. 

- А какие у вас еще планы? 
 
- Поэзия такое дело, где не может быть планов. Сегодня ты пишешь, а завтра уже нет. 

«Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге» 

- У вас уже есть публикации? 
 
- Да, в двух антологиях, двух сборниках. Все остальное - в соцсетях в интернете. Сначала была цель - печататься, теперь уже нет. Это частное дело. Сейчас мир настолько большой и разнообразный, что занимать мегаломанскую позицию, по-моему, странно. 

- Когда вы читаете свои стихи на публике, стараетесь представить это в виде маленького театрализованного представления? 
 
- У меня сдержанная манера исполнения. Такое внутреннее состояние - отстраненность. Одним это мешает воспринимать, другим - помогает. Театрализованное исполнение стихов порой помогает скрывать их недостатки. Недостаточно яркие образы компенсируются экспрессивным исполнением. Или текст протанцовывается, и слушатели обращают внимание на танец. Причем танец как в переносном, так и в прямом смысле. 

- На какие темы чаще всего пишете? 
 
- Самые разные - от философии и лирики до сарказма на тему повседневности. 
 
- Вы помните момент, когда ощутили, что хотите не просто писать стихи, но и представлять их людям? 
 
- Я зашел на поэтический сайт и понял, что у меня не хуже, и выложил свои работы. Но со временем это стремление публичности прошло. Мне кажется, чем меньше забиваешь медиапространство, тем весомее созданное тобой. 
 
- У вас есть любимые поэты? 
 
- Раньше были. Когда знаешь немного поэтов, можно выделить любимого. Сейчас у меня просто под настроение попадают отдельные стихотворения. Из современных авторов могу назвать Александра Еременко, Алексея Цветкова. Из классиков - Михаил Лермонтов. Он мне по мироощущению ближе, чем Пушкин. 

- Что для вас поэзия? 
 
- Точно не ремесло. И не хобби. Часть освоения мира, может быть. Позволяет увидеть сферы, которых ты до создания стихотворения не касался или воспринимал по-другому. В процессе написания ты можешь удивиться сам тому, что только что написал. Поворот мысли. Поэзия - это еще одно дополнительное чувство для познания мира. 

- Пишете по старинке ручкой на бумаге? Фиксируете внезапные мысли на обрывках? 
 
- Я обычно запоминаю внезапно пришедшие тексты. Раньше писал исключительно ручкой, теперь некий гибрид - сочетаю бумагу и компьютер. При написании иногда требуется интернет, чтобы быть более точным, проверить связь слов. То, зачем раньше шли в библиотеку. 
 
- У вас есть друзья среди поэтов? Вам с ними проще общаться? 
 
- Наверное, сложнее. Трудно вести неповерхностную беседу. Если лет в 20 можно не задумываясь болтать о чем угодно, потом все меняется. С друзьями-поэтами иногда мешает профессиональный язык - они выражаются более витиевато, чем того требует предмет, и простые вещи обрастают какими-то сказочными сложностями. 
 
- Существуют ли признаки хорошего стихотворения? 
 
- Для меня таким признаком является то, что у тебя внутри возникает нечто большее, чем просто слова, которые ты читаешь. Не в смысле, что тебе автор передает образ и ты его ясно видишь. Он может быть совершенно неясный. Когда внезапно начинаешь чувствовать что- то впервые. Реальность немного меняется. Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге.
 
Справка «СГ»
 
Роман Ненашев родился в 1976 году в Самаре, окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Г.Н. Красникова). Стихи печатались в антологии «Русская поэзия. XXI век», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как все это было!..», в журнале «Аргамак», сетевых журналах. Работает аналитиком в информационно-аналитическом агентстве.
 
Стихотворение-победитель

Было страшно и неправильно...
 
Было страшно и неправильно,
было так, как не должно -
и последняя испарина,
и лицо как полотно.

Ты-то думал, что короткую
спичку вытянет другой
и судьба с пустой коробкою
на тебя махнет рукой.

Все шарады будут, ребусы,
все подсказочки к концу
да весенние троллейбусы
по Садовому кольцу.

И казалось, что безбрежная
жизнь качается в окне
и не в силах центробежная
сила вынести вовне.

Но она, конечно, вынесла
то, что выдано в кредит,
и сквозь дыры в шторе вымысла
вечность сонная сквозит.

И при каждом дуновении
ледяного ветерка
штора вздрогнет на мгновение -
и колышется слегка.
 
Дата: 25 января 2018 , 09:30
87
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Поэт Роман Ненашев о современных авторах и стихах
25 января 2018
87
Поэт Роман Ненашев о современных авторах и стихах
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Уругвай - от Горького до Орейро
24 января 2018
301
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Уругвай - от Горького до Орейро
В Самаре посол Австралии откроет мемориальную доску на здании бывшей дипмиссии
24 января 2018
332
В Самаре посол Австралии откроет мемориальную доску на здании бывшей дипмиссии
С 22 по 25 февраля путешествовать в поездах можно будет со скидкой 50%
24 января 2018
275
С 22 по 25 февраля путешествовать в поездах можно будет со скидкой 50%
На Стара-Загоре устраняют последствия коммунальной аварии
24 января 2018
547
На Стара-Загоре устраняют последствия коммунальной аварии
Самарские ученые обучат искусственный интеллект анализировать медицинские снимки
24 января 2018
316
Самарские ученые обучат искусственный интеллект анализировать медицинские снимки
Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе устранили в 11:40
24 января 2018
275
Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе устранили в 11:40
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
24 января 2018
1273
2
Где в Самаре установят камеры против нарушителей ПДД. Адреса
В Самаре должников будут искать на автостоянках
24 января 2018
384
В Самаре должников будут искать на автостоянках
Лента новостей
25 января 2018 , 09:30
87
Поэт Роман Ненашев о современных авторах и стихах
Беседовать в кафе ему мешала музыка. «Особенно с русскими словами». Человек, для...
24 января 2018 , 20:13
275
На развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей из федерального бюджета
В среду, 24 января, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с...
24 января 2018 , 18:38
301
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре. Уругвай - от Горького до Орейро
Продолжаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре на Чемпионате мира по...
24 января 2018 , 17:58
332
В Самаре посол Австралии откроет мемориальную доску на здании бывшей дипмиссии
Она появится на фасаде здания на улице Куйбышева, 110, литера А. 
24 января 2018 , 17:38
275
С 22 по 25 февраля путешествовать в поездах можно будет со скидкой 50%
Акция приурочена к Дню защитника Отечества.
24 января 2018 , 17:19
284
В Самарской области с родителей требовали два миллиона рублей за похищенного ребенка
Подозреваемых задержали, решается вопрос заключении их под стражу. 
24 января 2018 , 15:05
547
На Стара-Загоре устраняют последствия коммунальной аварии
Возле дома №230 зафиксировали порыв на теплотрассе диаметром 1000 мм.
24 января 2018 , 13:47
316
Самарские ученые обучат искусственный интеллект анализировать медицинские снимки
Это поможет распознавать патологии и помогать врачам в установлении диагноза.
24 января 2018 , 13:08
294
Самарцев приглашают на выставку, посвященную битве под Сталинградом
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» откроется в четверг, 25...
24 января 2018 , 12:49
275
Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе устранили в 11:40
Как и анонсировал ранее  sgpress . ru , в 11:40 среды, 24 января специалисты ОАО...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4502
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
3391
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3093
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2805
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2742
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
3093
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2805
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2742
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
5 января 2018
1832
 
Своими глазами: Секреты приготовления самарского шоколада
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
5 января 2018
1658
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.