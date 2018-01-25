Поэт Роман Ненашев о современных авторах и стихах
Беседовать в кафе ему мешала музыка. «Особенно с русскими словами». Человек, для которого речь - это нечто большее, чем просто передача информации, самарский поэт Роман Ненашев в самом конце прошлого года стал победителем Кубка мира по русской поэзии. Конкурс проходил с 1 сентября по 31 декабря 2017 года на страницах портала Stihi.lv.
Не соревнование, а продвижение
- Первый Кубок прошел в 2012 году. Цель его - не соревнование, а продвижение. Он помогает открывать новые имена. Проходит анонимно - посылаешь только текст (от одного до трех). Нет фамилии, есть твой номер. Прежде чем принять участие в Кубке, нужно пройти отборочный тур.
Там две соревновательные системы: топ-10, где я занял первое место, и плей-офф, где я стал вторым. На конкурс представлено 367 текстов. Из них жюри отобрало 32. По системе плей-офф тексты делятся на пары и соревнуются между собой. По большему количеству голосов определяют, кто проходит, кто - нет. А параллельно каждый судья выбирал свой личный топ-лист из 10 стихотворений. По большему количеству включений выбрали лауреатов.
- Это был ваш первый поэтический конкурс?
- Я редко участвую в них. До этого - в Волошинском.
- Кто был в жюри?
- Среди 40 человек, вошедших в состав жюри, были и действующие поэты, и критики, и редакторы толстых журналов. Сам конкурс приятен мне анонимностью. Жюри воспринимает только текст, нет предубеждения, отношения к автору. Мне импонирует его просветительская цель.
- Что вас ожидает после победы?
- Публикация в «Литературной газете», куда я уже послал подборку, в журнале «Дружба народов» и других изданиях.
- А какие у вас еще планы?
- Поэзия такое дело, где не может быть планов. Сегодня ты пишешь, а завтра уже нет.
«Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге»
«Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге»
- У вас уже есть публикации?
- Да, в двух антологиях, двух сборниках. Все остальное - в соцсетях в интернете. Сначала была цель - печататься, теперь уже нет. Это частное дело. Сейчас мир настолько большой и разнообразный, что занимать мегаломанскую позицию, по-моему, странно.
- Когда вы читаете свои стихи на публике, стараетесь представить это в виде маленького театрализованного представления?
- У меня сдержанная манера исполнения. Такое внутреннее состояние - отстраненность. Одним это мешает воспринимать, другим - помогает. Театрализованное исполнение стихов порой помогает скрывать их недостатки. Недостаточно яркие образы компенсируются экспрессивным исполнением. Или текст протанцовывается, и слушатели обращают внимание на танец. Причем танец как в переносном, так и в прямом смысле.
- На какие темы чаще всего пишете?
- Самые разные - от философии и лирики до сарказма на тему повседневности.
- Вы помните момент, когда ощутили, что хотите не просто писать стихи, но и представлять их людям?
- Я зашел на поэтический сайт и понял, что у меня не хуже, и выложил свои работы. Но со временем это стремление публичности прошло. Мне кажется, чем меньше забиваешь медиапространство, тем весомее созданное тобой.
- У вас есть любимые поэты?
- Раньше были. Когда знаешь немного поэтов, можно выделить любимого. Сейчас у меня просто под настроение попадают отдельные стихотворения. Из современных авторов могу назвать Александра Еременко, Алексея Цветкова. Из классиков - Михаил Лермонтов. Он мне по мироощущению ближе, чем Пушкин.
- Что для вас поэзия?
- Точно не ремесло. И не хобби. Часть освоения мира, может быть. Позволяет увидеть сферы, которых ты до создания стихотворения не касался или воспринимал по-другому. В процессе написания ты можешь удивиться сам тому, что только что написал. Поворот мысли. Поэзия - это еще одно дополнительное чувство для познания мира.
- Пишете по старинке ручкой на бумаге? Фиксируете внезапные мысли на обрывках?
- Я обычно запоминаю внезапно пришедшие тексты. Раньше писал исключительно ручкой, теперь некий гибрид - сочетаю бумагу и компьютер. При написании иногда требуется интернет, чтобы быть более точным, проверить связь слов. То, зачем раньше шли в библиотеку.
- У вас есть друзья среди поэтов? Вам с ними проще общаться?
- Наверное, сложнее. Трудно вести неповерхностную беседу. Если лет в 20 можно не задумываясь болтать о чем угодно, потом все меняется. С друзьями-поэтами иногда мешает профессиональный язык - они выражаются более витиевато, чем того требует предмет, и простые вещи обрастают какими-то сказочными сложностями.
- Существуют ли признаки хорошего стихотворения?
- Для меня таким признаком является то, что у тебя внутри возникает нечто большее, чем просто слова, которые ты читаешь. Не в смысле, что тебе автор передает образ и ты его ясно видишь. Он может быть совершенно неясный. Когда внезапно начинаешь чувствовать что- то впервые. Реальность немного меняется. Хотя, казалось бы, это просто слова на бумаге.
Справка «СГ»
Роман Ненашев родился в 1976 году в Самаре, окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Г.Н. Красникова). Стихи печатались в антологии «Русская поэзия. XXI век», в антологии военной поэзии «Ты припомни, Россия, как все это было!..», в журнале «Аргамак», сетевых журналах. Работает аналитиком в информационно-аналитическом агентстве.
Стихотворение-победитель
Было страшно и неправильно...
Было страшно и неправильно,
было так, как не должно -
и последняя испарина,
и лицо как полотно.
Ты-то думал, что короткую
спичку вытянет другой
и судьба с пустой коробкою
на тебя махнет рукой.
Все шарады будут, ребусы,
все подсказочки к концу
да весенние троллейбусы
по Садовому кольцу.
И казалось, что безбрежная
жизнь качается в окне
и не в силах центробежная
сила вынести вовне.
Но она, конечно, вынесла
то, что выдано в кредит,
и сквозь дыры в шторе вымысла
вечность сонная сквозит.
И при каждом дуновении
ледяного ветерка
штора вздрогнет на мгновение -
и колышется слегка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
25 января 2018
87
24 января 2018
301
24 января 2018
275
24 января 2018
547
24 января 2018
275
24 января 2018
1273
2
24 января 2018
384
25 января 2018 , 09:30
87
Беседовать в кафе ему мешала музыка. «Особенно с русскими словами». Человек, для...
24 января 2018 , 20:13
275
На развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей из федерального бюджета
В среду, 24 января, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с...
24 января 2018 , 18:38
301
Продолжаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре на Чемпионате мира по...
24 января 2018 , 17:58
332
Она появится на фасаде здания на улице Куйбышева, 110, литера А.
24 января 2018 , 17:38
275
Акция приурочена к Дню защитника Отечества.
24 января 2018 , 17:19
284
Подозреваемых задержали, решается вопрос заключении их под стражу.
24 января 2018 , 15:05
547
Возле дома №230 зафиксировали порыв на теплотрассе диаметром 1000 мм.
24 января 2018 , 13:47
316
Это поможет распознавать патологии и помогать врачам в установлении диагноза.
24 января 2018 , 13:08
294
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» откроется в четверг, 25...
24 января 2018 , 12:49
275
Как и анонсировал ранее sgpress . ru , в 11:40 среды, 24 января специалисты ОАО...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4502
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
3391
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
3093
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2805
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2742
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
3093
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2805
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2742
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1832
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1658
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.