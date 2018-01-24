На Стара-Загоре устраняют последствия коммунальной аварии

По информации «Предприятия тепловых сетей», специалисты уже перевели район на резервную схему теплоснабжения. Однако в зоне риска остались 68 домов в районе улиц Кирова, 399, Димитрова, 41, Ташкентской, 164, а также весь 14а микрорайон, детский сад № 87 на Ташкентской, 149а, школы №32 и №79. Ведутся работы.