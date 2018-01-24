В Самаре должников будут искать на автостоянках

Для вычисления должников на автостоянках приставы будут применять приложение «мобильный розыск», по которому они оперативно получат информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру автомобиля. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.

К должникам могут быть применены меры принудительного взыскания, сообщает УФССП по Самарской области.