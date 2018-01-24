Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе планируют устранить к 11:40

На Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда в Советском районе Самары в двух местах произошло повреждение теплотрассы диаметром 900 мм. К 8:00 среды, 24 января, сотрудники «Предприятия тепловых сетей» демонтировали старые трубы длиной свыше 5 метров и начали монтировать новые. Рабочим мешает сильное подтопление канала теплосети, сообщает пресс-служба ПТС.

Всех потребителей в указанном районе перевели на резервную схему теплоснабжения. Плановый срок устранения повреждения – сегодня к 11:40.