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Аварию на теплотрассе на Заводском шоссе планируют устранить к 11:40

Она произошла во вторник, 23 января.
 
На Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда в Советском районе Самары в двух местах произошло повреждение теплотрассы диаметром 900 мм. К 8:00 среды, 24 января, сотрудники «Предприятия тепловых сетей» демонтировали старые трубы длиной свыше 5 метров и начали монтировать новые. Рабочим мешает сильное подтопление канала теплосети, сообщает пресс-служба ПТС.
 
Всех потребителей в указанном районе перевели на резервную схему теплоснабжения. Плановый срок устранения повреждения – сегодня к 11:40.
 
Дата: 24 января 2018 , 10:26
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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