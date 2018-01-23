В Самаре расскажут о театре, который помогает жить

Педагог расскажет о том, почему социальный театр - это серьезная терапевтическая практика, и почему нам всем важно научиться получать опыт соприсутствия с другими.



В программе семинара:



- История и основы практики социального театра



- Тенденции современного социального театра



Игорь Кузнецов - театральный педагог, режиссер, драматург, педагог по актерскому мастерству арт-студии Orange. Его пьеса «ВИЧ/ВЕРА» попала в лонг лист «Белорусской биеннале современного искусства» (2015), а пьеса «Раиса» вошла в лонг лист «Евразии» (2017 г.).

Запись по телефону: 99-111-30.