Основание газона на стадионе «Самара Арена» укрыли от морозов

Временное укрытие должно предотвратить промерзание почвы под газон на стадионе. «Спорт-Ин» также сообщает о высокой степени готовности внутренних интерьеров и фасадов арены.

Газон на «Самара Арене» будут стелить в начале марта. На его прорастание и укрепление потребуется три недели.