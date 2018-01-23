В Самаре открываются предвыборные штабы кандидатов в президенты РФ

Такой штаб работает и в Самаре. На минувшей неделе были представлены доверенные лица Владимира Путина в Самарской области - это Александр Баранов, Герой России, председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», почетный гражданин Самарской области; Алексей Транцев, директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев», и Мария Комкова, многодетная мать и блогер. В качестве доверенных лиц от региона также предложены кандидатуры председателя Федерации профсоюзов Самарской области Павла Ожередова и мастера цеха монтажа, наладки, производства, ремонта и обслуживания оборудования дирекции по обслуживанию и ремонту технологического оборудования ПАО «АВТОВАЗ» Владимира Держака.

Первая организационная встреча доверенных лиц состоялась в региональном штабе 19 января. Они обсудили итоги единого дня сбора подписей - 14 января - за кандидата в президенты Владимира Путина, основные задачи и ближайшие планы. Добавим, что в самарском штабе кандидата общественная приемная пока еще не открыта. О дате начала ее работы будет сообщено дополнительно.

Также в Самаре уже открыты штабы других кандидатов в президенты России. В частности, кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Его доверенными лицами в Самарской области стали второй секретарь самарского горкома КПРФ, помощник депутата Самарской губернской думы Геннадия Говоркова Светлана Дорохова, помощник депутата Государственной думы РФ Леонида Калашникова Марина Ерина и юрист Ольга Сотникова.

Работает штаб самовыдвиженца Ксении Собчак.

Деятельность самарских штабов других кандидатов в президенты пока не столь заметна.

Напомним, что выборы на пост главы Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года.