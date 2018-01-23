Опыт Самары по созданию пляжей для инвалидов планируют распространить по всей области
Такую инициативу сейчас обсуждают в стенах Самарской губернской думы.
Напомним, что в 2016 году в Самаре на Некрасовском спуске открылся первый в регионе пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Летом 2017 года его модернизировали: надписи на информационных стендах перевели на английский язык, полностью заменили доски настила. Спуск к воде приобрел форму зигзага для более плавного движения на колясках, в непосредственной близости от воды организовали небольшую площадку с поручнями, а в раздевалках установили кушетки.
Гостям пляжа помогают волонтеры. Всем отдыхающим выдают специализированные шезлонги и матрасы для отдыха, а также матрасы для купания. На воде территория пляжа ограничена линией буйков, установленных на глубине, не превышающей 1,2 метра.
В 2018 году в городе появится еще один пляж для людей с ограниченными возможностями. Его планируют открыть этим летом у реконструированной «Ладьи» на 4 очереди набережной.
Опыт создания таких пляжей депутаты губернской думы и правительство Самарской области хотят распространить на весь регион. В 2019 году планируется организовать доступные для инвалидов пляжи в каждом муниципальном районе губернии. Опыт их обустройства будут перенимать у Самары.
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