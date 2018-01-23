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Чем живут самарские волонтеры

Нынешний год в России объявлен Годом добровольца и волонтера. По-своему этому способствовал и наш регион. Ведь именно самарский активист Общероссийского народного фронта и руководитель «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексей Транцев во время «Форума действий. Регионы», прошедшего в Йошкар-Оле, предложил главе государства провести Год гражданской активности и волонтерства. 
 
- Когда я просил главу государства сделать 2018 год Годом волонтера и добровольца, я аргументировал это тем, что в нашей стране есть потрясающее количество людей разных возрастов, которые готовы заниматься различными направлениями волонтерства - от экологии до патриотического воспитания или инклюзивного добровольчества. Но, к сожалению, им не всегда хватало инфраструктуры, организаторов, которые могли бы правильно построить процессы. Очень надеюсь, что 2018 год позволит нам очень грамотно выстроить эту структуру и сделать так, чтобы волонтерство развивалось еще интенсивнее, чтобы каждый наш гражданин, который хотел бы помогать - не важно в своем дворе или в масштабах всей страны, мог бы найти для себя инструменты и механизмы, - рассказал Алексей Транцев. 
 
Нынешний год Указом Президента страны Владимира Путина был объявлен Годом волонтера и добровольца. В ходе круглого стола, прошедшего накануне в пресс-центре нашего издания, эксперты обсудили, какими волонтерскими проектами Самара может гордиться и почему с нас берут пример другие регионы. 

Добро без границ 
 
Эксперты единогласны - быть волонтером сегодня в хорошем смысле слова модно, причем не только в молодежной среде, но и у старшего поколения. В волонтерские отряды дети приходят уже со школьной скамьи, а самым старшим городским добровольцам уже за 80. 
 
- В системе образования действуют две добровольческие ступеньки. Первая - это тимуровцы - учащиеся 1-5 классов. Воспитанников средней и старшей школы мы уже называем волонтерами. В каждом образовательном учреждении города есть волонтерский отряд, причем не один. Ребята принимают участие в проектах самых разных направлений - от патриотизма и школьной медиации до милосердия и инклюзивного волонтерства, - рассказал председатель Городской лиги волонтеров Александр Поршин. 
 
Добровольцев старшего возраста принято называть «серебряными» волонтерами, и их в Самаре также немало. 
 
- По уровню «серебряных» волонтеров мы однозначно в пятерке лучших по стране. Наши взрослые активисты принимают участие практически в каждом мероприятии, которое проходит как на областном, так и на городском уровне. В этом году они работали и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, - рассказал руководитель Центра социальных проектов Сергей Андриянов. 
 
Не знает самарское добровольчество границ не только по Акцент ГОД ВОЛОНТЕРА Городские активисты поделились планами возрасту, но и по территории. Уже более двадцати лет привозит в наш город иностранных волонтеров и отправляет молодых самарцев за рубеж помогать тем, кто в этом нуждается, центр «Ласточки». 
 
- Наша задача - продвижение международного добровольчества и организация молодежных обменов. «Ласточки» входят в федерацию ICYE (International Cultural Youth Exchange - Международный культурный молодежный обмен). Всего в нее входят более 40 стран, и «Ласточки» - это единственный ее представитель в России. Чаще всего к нам приезжают волонтеры из Европы. В Самаре они помогают семьям, в которых есть люди с инвалидностью, работают в детском саду для малышей с синдромом Дауна, в еврейском саду «Макаби», - рассказала руководитель центров волонтерского движения «Ласточки» и «ДиЖе вю Самара» Анастасия Симкович. 

Задавать тенденции 
 
История современного самарского добровольчества уже перешагнула порог 15-летия. 
 
- Самарская губерния в 2001 году была одним из первых регионов, в которых начинались многие добровольческие проекты в России. Тогда существовала Ассоциация добровольческих усилий, а лидерами в этой теме считались Новосибирск, Москва и ряд других городов. Однако буквально через пару лет опыт перенимать стали у Самары. На нас ориентировались во многих вопросах и Санкт-Петербург, и Казань. Сегодня губерния отличается от других субъектов тем, что у нас нет главных, а есть ответственные. Вторая особенность развития волонтерского движения у нас заключается в том, что мы никогда ничего не делаем вместо государства, а делаем, как это и должно быть, вместе с ним, - рассказала директор Самарского центра развития добровольчества Татьяна Санникова. 
 
- Самарская область - признанная в масштабах страны площадка ноу-хау и инноваций в волонтерской деятельности. Мы единственный пока регион, где на молодежном форуме (молодежный форум ПФО iВолга. - Прим. ред.) работают добровольцы «серебряного» возраста. Уверен, пройдет пара лет и такая практика станет естественной и в других регионах. Наши инклюзивные балы, придуманные в 2014 году, сегодня идут по стране. Их проводят в Москве, Екатеринбурге и других городах. А начинались они с нашего самарского эксперимента, в котором принимали участие волонтеры и ребята с инвалидностью. Мы запускаем огромные волны добра по всей России, - прокомментировал руководитель «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексей Транцев. 
 
Без эксклюзивных проектов Самара не обойдется и в этом году. Уже в январе Инклюзивный клуб добровольцев запускает проект «Жизнь в движении», поддержанный грантом президента страны. 
 
- Из средств этого гранта закуплена дорогостоящая современная техника для людей с инвалидностью. Речь идет об электрических колясках, пандусах из углеволокна. Жители и гости Самары с нарушением опорно-двигательного аппарата смогут пользоваться этой техникой совершенно бесплатно, взяв ее в краткосрочную безвозмездную аренду. Так мы поможем им повысить уровень мобильности, люди смогут прогуляться по набережной, сходить в филармонию, посетить различные городские фестивали. Мы уже приглашаем волонтеров стать частью этого огромного проекта-эксперимента, которому пока нет равных в России, - рассказал Алексей Транцев. 
 
Дело по душе 
 
Помогать в организации спортивных соревнований, сажать деревья, ухаживать за животными или работать с детьми - направления, где пригодится помощь добровольца, можно перечислять бесконечно. И порой самый, казалось бы, незначительный вклад может принести огромную пользу: установленный активистами турник с годами превращается в целый парк, а горстка активистов вырастает до проекта, собирающего сотни тысяч человек. 
 
Тем, кто хочет вступить в ряды волонтеров, достаточно просто выбрать себе добровольческую организацию по душе. В каждой из них достаточно мероприятий, в которых может пригодиться искренняя помощь. 
 
- Традиционно «Волонтеры Победы» в 2018 году запустят такие акции, как «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти». Будем сажать деревья. 9 мая будет организован огромнейший волонтерский корпус на площади имени Куйбышева. В Самаре более 500 человек будут работать не только на ветеранских трибунах, но и в скверах и парках, - рассказал Сергей Андриянов. 
 
- Самарский Дом молодежи в этом году будет активно работать в информационном поле и рассказывать жителям нашего родного города, как можно стать добровольцем, в различных направлениях - это и донорство, и событийное, и социальное волонтерство. У ребят будет возможность попробовать себя в новом качестве и на мероприятии всемирного масштаба - Чемпионате мира по футболу, - рассказала начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения Самарского Дома молодежи Мария Журба.
 
Дата: 23 января 2018 , 10:03
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Автор текста: Оксана Анищенко
Автор фото: Екатерина Елизарова
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