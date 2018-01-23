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Самарские депутаты раскритиковали работу управляющей компании «ЖКС»

В четверг, 18 января, в городской думе прошло рабочее совещание, которое было посвящено «коммуналке». А конкретно - деятельности ООО «Жилищно-коммунальная система», одной из крупнейших управляющих компаний Самары. Сейчас она обслуживает более 1200 домов в шести районах областной столицы. Как сообщили депутаты, поводом для такого «моносовещания» стали участившиеся негативные отзывы населения о работе компании. 
 
Советник собственника компании, директор ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая пояснила, что самарская УК вошла в состав более крупной группы компаний. В перспективе качество услуг, по ее словам, будет улучшаться. В подтверждение своих слов она представила план развития ЖКС. В нем шла речь о модернизации сбора и отработки заявок от потребителей, новом подходе к выбору подрядчиков, расширению сервиса. 
 
Но депутаты отметили, что компании в первую очередь нужно решать текущие вопросы. 
 
- Планирование, идеи по развитию приобретенных компаний - это хорошо. Однако люди должны видеть результат уже сейчас. А они пока сталкиваются с тем, что в многоэтажке не работает лифт, не исправляются претензии по текущему ремонту, - сказал депутат Алексей Дегтев. 
 
Заместитель прокурора города Алексей Клещев напомнил, что у компании имеются долги перед поставщиками ресурсов. По словам представителя ПАО «Т Плюс», сумма задолженности превышает 700 млн рублей. Гасить этот долг ЖКС придется в рассрочку в течение пяти лет по соглашению с ресурсоснабжающей организацией. 
 
Сложности у компании возникли и при участии в реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда». Это документ, по которому в нашем городе идет реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Председатель совета депутатов Советского района Владимир Иванов заявил, что ЖКС, выступавшая одним из исполнителей работ по этой программе, не расплатилась с частью своих субподрядчиков. 
 
Также не полностью выполнен годовой план по текущему ремонту жилья: неосвоенными остались 135 млн рублей. 
 
- Видимо, некоторые методы работы устарели и нужно меняться, - признала Вепрецкая. - Мы уже начали это делать. Изменения будут происходить в первую очередь в направлении, которое указывает власть. 
 
- По вашей работе самарцы оценивают работу городских властей в целом, - подчеркнула председатель думы Галина Андриянова. - Трудности есть всегда, жилищно-коммунальное хозяйство довольно сложная сфера, но количество жалоб до смены руководства управляющей компании было гораздо меньше. Многие виды текущего ремонта можно выполнять в течение всего года, а не ждать особого сезона. Город заинтересован в том, чтобы крупные компании были на рынке, но заинтересованы ли вы в Самаре? Если «да», то необходимо проявить настойчивость и работать.
 
Дата: 23 января 2018 , 09:37
81
Автор текста: Алена Семенова
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