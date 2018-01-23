К ЧМ-2018 в Самару поставят 100 новых автобусов МАЗ
В понедельник, 22 января, состоялось очередное совещание по подготовке региона к предстоящему мировому футбольному первенству. Во встрече приняли участие члены областного кабинета министров, руководители правоохранительных органов, а также глава Самары Елена Лапушкина.
Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся транспортного обеспечения болельщиков и официальных делегаций, обновления подвижного состава и транспортной безопасности. Отдельно обсуждалось финансовое обеспечение всех этих вопросов.
- По предварительным оценкам, во время Чемпионата мира Самарскую область посетят около полумиллиона гостей. Большая часть из них прибудет в наш регион на самолетах и поездах, часть - на личном автомобильном транспорте. Аэропорт Курумоч и железнодорожный вокзал Самара станут главными входными воротами в наш город, - открывая заседание, сообщил врио вице-губернатора Александр Фетисов.
Он добавил, что в регионе построен и функционирует новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч, который в 2017 году вошел в рейтинг лучших в мире. В минувшем году здесь введена в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, позволяющая принимать и отправлять самолеты практически при любых погодных условиях.
- Основная транспортная нагрузка на город придется в дни проведения матчей. Поэтому важно организовать пассажиропотоки таким образом, чтобы доставка болельщиков как от железнодорожного вокзала, так и от аэропорта до стадиона была максимально быстрой и комфортной, осуществлялась в нормативные сроки, - подчеркнул Александр Фетисов.
Врио вице-губернатора обратил особое внимание на необходимость при подготовке к Чемпионату максимально учесть интересы жителей Самары.
- В так называемую зону ограничения попадает большое количество улиц, расположенных вблизи площади имени Куйбышева, места проведения фестиваля болельщиков. Изменится режим работы общественного транспорта. Понятно, что все эти факторы отразятся на привычном течении жизни, но они не должны стать проблемой для горожан, - подчеркнул Александр Фетисов.
Он отметил, что региональные и муниципальные власти должны сделать все возможное, чтобы минимизировать любые неудобства.
Об обеспечении транспортного обслуживания жителей и гостей города во время ЧМ-2018 доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог регионального правительства Иван Пивкин. Он сообщил, что пиковая нагрузка будет за день и в день проведения матчей.
Напомним, стадион «Самара Арена» примет шесть игр мирового первенства - четыре матча группового этапа, 1/8 и 1/4 финала. В эти дни в город ожидается прибытие в среднем 55 тысяч человек.
- Для перевозки болельщиков между ключевыми объектами Чемпионата (стадион, фанзона, аэропорт и железнодорожный вокзал) будет организовано девять маршрутов автобусов-шатлов и один трамвайный, - рассказал Иван Пивкин.
Он уточнил, что во время Чемпионата в Самаре потребуются 236 автобусов и 87 трамвайных вагонов.
- Для обеспечения транспортной доступности планируется задействовать пассажирские автотранспортные предприятия Самары и Тольятти, кроме того, в марте-апреле в Самару прибудут 100 новых автобусов МАЗ, - отметил Иван Пивкин.
В числе приоритетов - приведение всего парка общественного транспорта в соответствие с требованиями по безопасности. В частности, машины, задействованные в перевозках болельщиков, будут обеспечены системами видеонаблюдения и накопителями информации.
Напомним, большой разговор о транспортной безопасности во время ЧМ-2018 состоялся в минувшую пятницу в Самаре с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и министра транспорта РФ Максима Соколова. Как заявил на нем врио губернатора Дмитрий Азаров, вопросам обеспечения безопасности в Самарской области традиционно уделяется повышенное внимание.
- Контрольные даты определены по каждому объекту, динамика есть, и она положительная, - сказал руководитель области.
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