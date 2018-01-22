Три самарские команды получили право играть в телевизионной лиге КВН

В нем участвовали более 450 команд из разных уголков мира. Самарскую область представили шестнадцать команд, большинство из которых подтвердили свой профессиональный статус и в сезоне 2018 года будут представлять наш регион в официальных лигах международного союза КВН. По итогам фестиваля три команды Самарской области получили право играть в телевизионных лигах в 2018 году:

«Волжане» – Самарский государственный технический университет – Премьер лига КВН, Москва (Первый канал),

«Неваляшка» – Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева – Международная лига КВН, Минск (Национальное телевидение Беларуси),

«Сборная СГСХА» – поселок Усть-Кинельский, Самарская область – Международная лига КВН, Минск (Национальное телевидение Беларуси).

Эфир фестиваля «КиВиН–2018» можно будет посмотреть в воскресенье, 28 января, в 22:30 на Первом канале (время московское).