В 2018 году в Самарской области планируют отремонтировать 946 домов
Такую цифру озвучил врио руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды губернской думы в понедельник, 22 января.
В 2017 году Фонд планировал отремонтировать 965 многоквартирных домов (МКД) на 4,7 миллиарда рублей, но в итоге работы закончили только в 906 МКД. В основном подрядчики обновляли инженерные сети, крыши, фасады и меняли лифты. 280 домов планировали отремонтировать к Чемпионату мира по футболу 2018 года, из которых готов уже 251 МКД.
В 2018 году Фонд собирается вести работы на 946 домах. На 201 из них уже нашли подрядчиков и заключили договора.
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