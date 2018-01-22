В 2018 году в Самарской области планируют отремонтировать 946 домов

В 2017 году Фонд планировал отремонтировать 965 многоквартирных домов (МКД) на 4,7 миллиарда рублей, но в итоге работы закончили только в 906 МКД. В основном подрядчики обновляли инженерные сети, крыши, фасады и меняли лифты. 280 домов планировали отремонтировать к Чемпионату мира по футболу 2018 года, из которых готов уже 251 МКД.

В 2018 году Фонд собирается вести работы на 946 домах. На 201 из них уже нашли подрядчиков и заключили договора.