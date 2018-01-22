Глава Самары Елена Лапушкина выразила соболезнования родным и близким Вячеслава Гвоздкова

Гражданская панихида состоится во вторник, 23 января, в 12:00 в Большом зале театра. Похоронен Вячеслав Алексеевич будет в Санкт-Петербурге. Соболезнования родным и близким Вячеслава Гвоздкова выразила глава Самары Елена Лапушкина:

- Уход из жизни Вячеслава Алексеевича Гвоздкова - невосполнимая утрата для нашего города. Вместе с Вячеславом Гвоздковым закончилась целая эпоха в культурной жизни Самары. Почти четверть века этот талантливый человек трудился в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького. Именно под его руководством в театре были поставлены легендарные и полюбившиеся зрителям спектакли. Вячеслав Алексеевич был мудрым руководителем, которому удалось сформировать сильную творческую команду, прославляющую самарскую театральную школу. Горько осознавать, что Вячеслава Алексеевича с нами больше нет. Родные, друзья, коллеги и многие самарцы запомнят его как человека, преданного любимому делу, талантливого режиссера и выдающегося деятеля культуры. Светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Скорбим вместе с родными и близкими.