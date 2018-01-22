Самарцы смогут узнать про двухтысячные купюры и пожаловаться на отказ в оплате мелочью
В ближайшие дни в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области будут работать «горячие» линии.
Специалисты надзорного ведомства ответят на такие вопросы, как обращение банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей, прием ветхих купюр, отказ в оплате мелкими монетами и банковской картой. Самарцы смогут обратиться в Роспотребнадзор по номерам: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56.
«Горячие» линии будут работать:
в понедельник, 22 января, с 10:00 до 13:00,
во вторник, 23 января, с 14:00 до 18:00,
в среду, 24 января, с 10:00 до 13:00,
в четверг, 25 января, с 14:00 до 18:00.
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