Самарцы смогут узнать про двухтысячные купюры и пожаловаться на отказ в оплате мелочью

Специалисты надзорного ведомства ответят на такие вопросы, как обращение банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей, прием ветхих купюр, отказ в оплате мелкими монетами и банковской картой. Самарцы смогут обратиться в Роспотребнадзор по номерам: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56.

«Горячие» линии будут работать:

в понедельник, 22 января, с 10:00 до 13:00,

во вторник, 23 января, с 14:00 до 18:00,

в среду, 24 января, с 10:00 до 13:00,

в четверг, 25 января, с 14:00 до 18:00.