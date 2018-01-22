Баскетболисты «Самары» переиграли «Спартак-Приморье»

Это пятая подряд победа «Самары», которая теперь отстает от лидера лишь по количеству сыгранных матчей. Самыми результативными в составе самарцев стали Алексей Голяхов (21 очко), Линас Лекавичус (19), Алексей Зозулин (16) и Артем Яковенко (14 очков).

Следующие свои матчи «Самара» проведет в Санкт-Петербурге. В четверг, 25 января, она сыграет с «Зенитом-Фарм», а в воскресенье, 28 января, со «Спартаком».