В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018

На территории ПФО расположено 18 аэропортов, 68 железнодорожных вокзалов и 561 пассажирская станция, 25 речных вокзалов, более 150 пристаней и причалов. Отдельно Михаил Бабич остановился на вопросах обеспечения транспортной безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он рассказал, что в города-организаторы международного спортивного мероприятия - Нижний Новгород, Самару, Саранск и Казань - ожидается прибытие свыше 2 миллионов зрителей и туристов, спортсменов, членов официальных делегаций международных спортивных команд и федераций, представителей средств массовой информации более чем из 30-ти стран мира.

- Времени остается очень мало, ряд контрольных сроков завершается к 1 апреля. Очень важно, чтобы регионы синхронизированно вышли на выполнение поставленных задач, - подчеркнул Михаил Бабич.

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов отметил, что сегодня транспортная инфраструктура в целом находится в высокой степени готовности.

- Здесь, в Самаре, перед Новым годом был введен ряд объектов дорожной инфраструктуры, я надеюсь, все это заметили. Аналогичная работа также активно ведется и в других субъектах Приволжского федерального округа, - рассказал министр.