По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело

В реанимационном отделении интенсивной терапии клиник Самарского государственного медицинского университета после проведения плановой операции скончалась 16-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ведется следствие, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.