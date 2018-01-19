19 января 2018 года,
21:41
$ 56.76    69.26   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело

Трагедия произошла 10 января 2018 года.
 
В реанимационном отделении интенсивной терапии клиник Самарского государственного медицинского университета после проведения плановой операции скончалась 16-летняя девушка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Ведется следствие, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Дата: 19 января 2018 , 14:42
256
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018
19 января 2018
158
В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018
Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
19 января 2018
174
Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев
19 января 2018
266
В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев
По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело
19 января 2018
256
По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело
Главное за неделю в Самаре
19 января 2018
164
 
Главное за неделю в Самаре
Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
19 января 2018
177
Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)
19 января 2018
235
Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)
Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
19 января 2018
276
Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
19 января 2018
246
 
В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
Лента новостей
19 января 2018 , 19:31
158
В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018
В пятницу, 19 января, в Самаре полномочный представитель президента Российской Федерации в...
19 января 2018 , 17:29
174
Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
По мнению следователей, именно из-за его халатности произошел пожар с многомиллионным...
19 января 2018 , 15:39
266
В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев
Еще шесть тысяч человек посетили Полевой спуск в качестве зрителей.
19 января 2018 , 14:42
256
По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело
Трагедия произошла 10 января 2018 года.
19 января 2018 , 14:06
164
 
Главное за неделю в Самаре
 
19 января 2018 , 12:55
177
Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
Зима полностью вступила в свои права, морозы крепчают, а мы открываем нашу афишу и начинаем...
19 января 2018 , 12:40
235
Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)
Новый киногод определенно начался на хорошей ноте. 
19 января 2018 , 12:39
276
Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
В конкурсе могут принять участие граждане, владеющие русским языком, с  высшим...
19 января 2018 , 11:30
246
 
В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
Параллельно с этим молодой человек подозревается в распространении материалов экстремистского...
19 января 2018 , 10:54
265
К «Самара Арене» подвели оптоволокно
Закончено строительство кабельной коммуникационной канализации до самарского стадиона,...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4252
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
3106
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2926
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2624
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2583
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2926
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2624
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2583
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
1311
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
1032
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.