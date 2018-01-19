19 января 2018 года,
21:41
$ 56.76    69.26   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)

Новый киногод определенно начался на хорошей ноте. На январских праздниках в кинотеатрах отплясал мюзикл «Величайший шоумен», стресс первых рабочих будней помог скрасить великолепный и смешной «Горе-творец», а в четверг, 18 января, в России состоялась премьера нового фильма самого Гильермо дель Торо «Форма воды». С места в карьер – это чудесное кино, не сомневайтесь. Но как бы я ни любил эту фразу: «Оно не для всех». Потому что это дель Торо.
 
Поклонникам работ этого мексиканского режиссера и сценариста, вероятно, объяснять ничего не нужно. Но если вы никогда о нем не слышали и не смотрели его картины, то вкратце объясню. По духу фильмы Гильермо дель Торо чем-то схожи с работами Тима Бертона и Терри Гиллиама. Безусловно, у каждого из них свой неповторимый стиль, но они любят снимать мрачные, часто фантасмагоричные картины – будь то ужасы, боевики или сказки. В фильмах этих режиссеров, как правило, присутствуют насилие, жуткие создания и странные, не от мира сего герои. Как вы думаете, какими ролями в свое время прославился обожаемый многими женщинами планеты Земля Джонни Депп? Ролями чудиков в фильмах Бертона. Но готика и жуть – это не самоцель режиссеров, а лишь средство. Они снимают свои фильмы так, что вы погружаетесь в эту вязкую и мрачную атмосферу, а потом обнаруживаете, что за всем этим сюрреализмом и ужасами лежит глубокий смысл, а чувства героев светлые, как утреннее солнце. 

 










Проблема в том, что незнакомые с работами того же Гильермо дель Торо люди идут в кинотеатр на фильм ужасов или фэнтези, как указано в жанре. Они ожидают, что их будут пугать, развлекать бодрыми и динамичными экшен-сценами, словом, показывать стандартные блокбастеры. Гильермо дель Торо, в том числе, снимает и такие фильмы. Если вы не смотрели дилогию о «Хеллбое», «Тихоокеанский рубеж» и «Блэйд-2» - милости прошу, так вы найдете экшен и действие. И это как раз можно назвать массовым кино, но лучшие работы дель Торо снимает совсем не о сражениях и перестрелках. Самые атмосферные работы маэстро – это неторопливые и не насыщенные действием «Хронос», «Хребет дьявола» и «Лабиринт Фавна». Страшная сказка «Лабиринт Фавна» - лучшая работа Гильермо дель Торо, которую можно пересматривать бесконечно. Но, сняв в 2006 году свой шедевр, дель Торо отчего-то пропал. Нет, он продолжал снимать фильмы, но это были уже картины совершенно другого уровня. Дель Торо остался как ремесленник, но где-то потерялся мастер дель Торо. В 2015 году на экраны вышел очень слабый «Багровый Пик», и стало совсем грустно. К счастью, мастер нашел, как вернуться к нам. «Форма воды» - это лучший фильм режиссера со времен «Лабиринта Фавна». 

 

Действие картины происходит примерно в 1962 году на фоне противостояния СССР и США в холодной войне. Девушка Элайза работает уборщицей в секретной военной лаборатории в Балтиморе. Это незаметная и чудаковатая женщина со скучной и однообразной жизнью, при этом почти с первых кадров мы видим, что ее очень влечет к воде. Из-за травмы, перенесенной в детстве, она осталась немой. Да и разговаривать ей не с кем. Ее единственные друзья – это пожилой художник-сосед и темнокожая коллега по уборочному цеху. В один прекрасный день в лабораторию привозят некий новый «объект» изучения. Элайза и ее коллега Зельда узнают, что это существо — амфибия, но по облику — гуманоид. Элайза начинает наблюдать за существом, и постепенно между ними возникает привязанность и любовь. Когда Элайза узнает, что ее вторую половинку собираются убить и препарировать, она организует операцию по спасению существа.

 






























Отмечу, что человек-амфибия очень похож на ихтиандра Эйба Сапиена из «Хеллбоя». Причем человека-амфибию в «Форме воды» и «Хеллбое» играл один и тот же актер - Даг Джонс. А учитывая, что действие «Хеллбоя» происходит в наши дни, то можно предположить, что «Форма воды» - это приквел, но нигде об этом не упоминается. К тому же, биография Эйба Сапиена несколько расходится с событиями, показанными в «Форме воды». Так или иначе, это замечательный фильм. Его жанровую принадлежность определить сложно. Тут есть шпионский триллер, комедия и даже сатира, есть мелодрама и фантастика. Фильм похож на большой коктейль, приготовленный из множества ингредиентов. Лично я охарактеризовал бы его как мрачную сказку. В жанре, в том числе, указаны ужасы, но если вас не испугает облик человека-амфибии, то больше бояться в фильме нечего, разве что за судьбу героев. В том же «Лабиринте Фавна» ужасов куда больше, хотя это тоже сказка от Гильермо.
 
Фильм хочется хвалить за визуальную составляющую и операторскую работу. Почти каждый кадр снят так, что глаз постоянно улавливает какие-то интересные детали и находки авторов фильма. Поэтому останутся сюрпризы и для повторного просмотра. Нам не говорят, когда точно происходит действие фильма. Этого и не нужно, вы составляете общую картину у себя в голове из деталей, которые видите на экране. Дель Торо очень здорово воссоздал атмосферу Америки 60-х. 

 






























Очень живыми и яркими получились персонажи, причем абсолютно все – от главных героев до пожилого соседа и темнокожей уборщицы Зельды. Я специально делаю упор на цвете ее кожи, потому что Гильермо дель Торо не побоялся поднимать тему расизма. Это другие киноделы пичкают нас толерантными сказками о том, что темнокожие люди были рыцарями в Средневековье, а на Диком Западе – шерифами. Нет, дамы и господа, в реальности они не имели почти никаких прав и жестко притеснялись даже в 60-х годах прошлого века. 
 
Совершенно изумительным получился антагонист фильма в исполнении Майкла Шеннона (генерал Зед из «Человека из Стали»). Его даже сложно называться злодеем. Да, он стремится поймать человека-амфибию и препарировать его, как лягушку. Но не потому, что он – воплощение зла. Просто у него есть семья и он очень хочет поскорее убраться из этой лаборатории, но начальство приказало уничтожить ихтиандра. Личной жизни полковника Ричарда Стрикленда уделено не меньше внимания, чем протагонистам, поэтому и он вызывает симпатию. Ну, и главная героиня в исполнении Салли Хокинс получилась милой и славной. В ее любовь к человеку-амфибии веришь. И, кстати, в отличие от попсовой сказки «Красавица и Чудовище», здесь тема взаимоотношений монстра и девушки раскрыта по полной. Те, кто задавался вопросом: «А как там у Бель и Зверя все происходило в физическом плане?», у дель Торо без ответа не останутся. Но Элайза – это далеко не Бель, а человек-амфибия не принц-чудовище. Если хотите, Элайза – это, скорее, Амели из одноименной картины, а ее возлюбленный – чудовище из Черной Лагуны, которому очень нравится музыка и куриные яйца. 

 






























Что в итоге? Потрясающее, красивое и атмосферное кино. Сказка о любви, снятая в мрачных тонах. Разумеется, не все смогут проникнуться этой историей и сопереживать монстру и девушке-чудачке, поэтому я не могу рекомендовать фильм поклонникам каких-нибудь «Сумерек» или «50 оттенков серого». Кому я настоятельно рекомендую этот фильм, так это любителям творчества Гильермо дель Торо и Тима Бертона, поклонникам нестандартного и качественного кино. Для меня же этот фильм – однозначно шедевр и настоящее произведение.
 
Приятного просмотра!

Другие киноизмышлизмы:
 
 
 
Дата: 19 января 2018 , 12:40
236
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: kinopoisk.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018
19 января 2018
158
В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018
Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
19 января 2018
175
Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев
19 января 2018
267
В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев
По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело
19 января 2018
256
По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело
Главное за неделю в Самаре
19 января 2018
165
 
Главное за неделю в Самаре
Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
19 января 2018
178
Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)
19 января 2018
236
Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)
Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
19 января 2018
277
Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
19 января 2018
246
 
В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
Лента новостей
19 января 2018 , 19:31
158
В минтрансе РФ высоко оценили транспортную готовность Самары к ЧМ-2018
В пятницу, 19 января, в Самаре полномочный представитель президента Российской Федерации в...
19 января 2018 , 17:29
175
Начальника лаборатории самарского «РКЦ Прогресс» будут судить
По мнению следователей, именно из-за его халатности произошел пожар с многомиллионным...
19 января 2018 , 15:39
267
В Крещенских купаниях приняли участие около двух с половиной тысяч самарцев
Еще шесть тысяч человек посетили Полевой спуск в качестве зрителей.
19 января 2018 , 14:42
256
По факту смерти несовершеннолетней в клинике СамГМУ возбудили уголовное дело
Трагедия произошла 10 января 2018 года.
19 января 2018 , 14:06
165
 
Главное за неделю в Самаре
 
19 января 2018 , 12:55
178
Выходные в Самаре: идем на стендап Нурлана Сабурова, создаем свой мультфильм и катаемся на коньках
Зима полностью вступила в свои права, морозы крепчают, а мы открываем нашу афишу и начинаем...
19 января 2018 , 12:40
236
Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)
Новый киногод определенно начался на хорошей ноте. 
19 января 2018 , 12:39
277
Начался прием документов от кандидатов на должность главы администрации Железнодорожного района
В конкурсе могут принять участие граждане, владеющие русским языком, с  высшим...
19 января 2018 , 11:30
246
 
В Самаре задержан 25-летний парень, напавший на двух полицейских с ножом
Параллельно с этим молодой человек подозревается в распространении материалов экстремистского...
19 января 2018 , 10:54
266
К «Самара Арене» подвели оптоволокно
Закончено строительство кабельной коммуникационной канализации до самарского стадиона,...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4252
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
3106
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2926
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2624
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2583
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2926
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2624
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2583
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
1311
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
1032
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.