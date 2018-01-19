Киноизмышлизм. «Форма воды» - мрачная сказка о любви (18+)





Поклонникам работ этого мексиканского режиссера и сценариста, вероятно, объяснять ничего не нужно. Но если вы никогда о нем не слышали и не смотрели его картины, то вкратце объясню. По духу фильмы Гильермо дель Торо чем-то схожи с работами Тима Бертона и Терри Гиллиама. Безусловно, у каждого из них свой неповторимый стиль, но они любят снимать мрачные, часто фантасмагоричные картины – будь то ужасы, боевики или сказки. В фильмах этих режиссеров, как правило, присутствуют насилие, жуткие создания и странные, не от мира сего герои. Как вы думаете, какими ролями в свое время прославился обожаемый многими женщинами планеты Земля Джонни Депп? Ролями чудиков в фильмах Бертона. Но готика и жуть – это не самоцель режиссеров, а лишь средство. Они снимают свои фильмы так, что вы погружаетесь в эту вязкую и мрачную атмосферу, а потом обнаруживаете, что за всем этим сюрреализмом и ужасами лежит глубокий смысл, а чувства героев светлые, как утреннее солнце.























Проблема в том, что незнакомые с работами того же Гильермо дель Торо люди идут в кинотеатр на фильм ужасов или фэнтези, как указано в жанре. Они ожидают, что их будут пугать, развлекать бодрыми и динамичными экшен-сценами, словом, показывать стандартные блокбастеры. Гильермо дель Торо, в том числе, снимает и такие фильмы. Если вы не смотрели дилогию о «Хеллбое», «Тихоокеанский рубеж» и «Блэйд-2» - милости прошу, так вы найдете экшен и действие. И это как раз можно назвать массовым кино, но лучшие работы дель Торо снимает совсем не о сражениях и перестрелках. Самые атмосферные работы маэстро – это неторопливые и не насыщенные действием «Хронос», «Хребет дьявола» и «Лабиринт Фавна». Страшная сказка «Лабиринт Фавна» - лучшая работа Гильермо дель Торо, которую можно пересматривать бесконечно. Но, сняв в 2006 году свой шедевр, дель Торо отчего-то пропал. Нет, он продолжал снимать фильмы, но это были уже картины совершенно другого уровня. Дель Торо остался как ремесленник, но где-то потерялся мастер дель Торо. В 2015 году на экраны вышел очень слабый «Багровый Пик», и стало совсем грустно. К счастью, мастер нашел, как вернуться к нам. «Форма воды» - это лучший фильм режиссера со времен «Лабиринта Фавна».



Проблема в том, что незнакомые с работами того же Гильермо дель Торо люди идут в кинотеатр на фильм ужасов или фэнтези, как указано в жанре. Они ожидают, что их будут пугать, развлекать бодрыми и динамичными экшен-сценами, словом, показывать стандартные блокбастеры. Гильермо дель Торо, в том числе, снимает и такие фильмы. Если вы не смотрели дилогию о «Хеллбое», «Тихоокеанский рубеж» и «Блэйд-2» - милости прошу, так вы найдете экшен и действие. И это как раз можно назвать массовым кино, но лучшие работы дель Торо снимает совсем не о сражениях и перестрелках. Самые атмосферные работы маэстро – это неторопливые и не насыщенные действием «Хронос», «Хребет дьявола» и «Лабиринт Фавна». Страшная сказка «Лабиринт Фавна» - лучшая работа Гильермо дель Торо, которую можно пересматривать бесконечно. Но, сняв в 2006 году свой шедевр, дель Торо отчего-то пропал. Нет, он продолжал снимать фильмы, но это были уже картины совершенно другого уровня. Дель Торо остался как ремесленник, но где-то потерялся мастер дель Торо. В 2015 году на экраны вышел очень слабый «Багровый Пик», и стало совсем грустно. К счастью, мастер нашел, как вернуться к нам. «Форма воды» - это лучший фильм режиссера со времен «Лабиринта Фавна».



Действие картины происходит примерно в 1962 году на фоне противостояния СССР и США в холодной войне. Девушка Элайза работает уборщицей в секретной военной лаборатории в Балтиморе. Это незаметная и чудаковатая женщина со скучной и однообразной жизнью, при этом почти с первых кадров мы видим, что ее очень влечет к воде. Из-за травмы, перенесенной в детстве, она осталась немой. Да и разговаривать ей не с кем. Ее единственные друзья – это пожилой художник-сосед и темнокожая коллега по уборочному цеху. В один прекрасный день в лабораторию привозят некий новый «объект» изучения. Элайза и ее коллега Зельда узнают, что это существо — амфибия, но по облику — гуманоид. Элайза начинает наблюдать за существом, и постепенно между ними возникает привязанность и любовь. Когда Элайза узнает, что ее вторую половинку собираются убить и препарировать, она организует операцию по спасению существа.



Действие картины происходит примерно в 1962 году на фоне противостояния СССР и США в холодной войне. Девушка Элайза работает уборщицей в секретной военной лаборатории в Балтиморе. Это незаметная и чудаковатая женщина со скучной и однообразной жизнью, при этом почти с первых кадров мы видим, что ее очень влечет к воде. Из-за травмы, перенесенной в детстве, она осталась немой. Да и разговаривать ей не с кем. Ее единственные друзья – это пожилой художник-сосед и темнокожая коллега по уборочному цеху. В один прекрасный день в лабораторию привозят некий новый «объект» изучения. Элайза и ее коллега Зельда узнают, что это существо — амфибия, но по облику — гуманоид. Элайза начинает наблюдать за существом, и постепенно между ними возникает привязанность и любовь. Когда Элайза узнает, что ее вторую половинку собираются убить и препарировать, она организует операцию по спасению существа.





























































Отмечу, что человек-амфибия очень похож на ихтиандра Эйба Сапиена из «Хеллбоя». Причем человека-амфибию в «Форме воды» и «Хеллбое» играл один и тот же актер - Даг Джонс. А учитывая, что действие «Хеллбоя» происходит в наши дни, то можно предположить, что «Форма воды» - это приквел, но нигде об этом не упоминается. К тому же, биография Эйба Сапиена несколько расходится с событиями, показанными в «Форме воды». Так или иначе, это замечательный фильм. Его жанровую принадлежность определить сложно. Тут есть шпионский триллер, комедия и даже сатира, есть мелодрама и фантастика. Фильм похож на большой коктейль, приготовленный из множества ингредиентов. Лично я охарактеризовал бы его как мрачную сказку. В жанре, в том числе, указаны ужасы, но если вас не испугает облик человека-амфибии, то больше бояться в фильме нечего, разве что за судьбу героев. В том же «Лабиринте Фавна» ужасов куда больше, хотя это тоже сказка от Гильермо.







Фильм хочется хвалить за визуальную составляющую и операторскую работу. Почти каждый кадр снят так, что глаз постоянно улавливает какие-то интересные детали и находки авторов фильма. Поэтому останутся сюрпризы и для повторного просмотра. Нам не говорят, когда точно происходит действие фильма. Этого и не нужно, вы составляете общую картину у себя в голове из деталей, которые видите на экране. Дель Торо очень здорово воссоздал атмосферу Америки 60-х.





























































Очень живыми и яркими получились персонажи, причем абсолютно все – от главных героев до пожилого соседа и темнокожей уборщицы Зельды. Я специально делаю упор на цвете ее кожи, потому что Гильермо дель Торо не побоялся поднимать тему расизма. Это другие киноделы пичкают нас толерантными сказками о том, что темнокожие люди были рыцарями в Средневековье, а на Диком Западе – шерифами. Нет, дамы и господа, в реальности они не имели почти никаких прав и жестко притеснялись даже в 60-х годах прошлого века.





Совершенно изумительным получился антагонист фильма в исполнении Майкла Шеннона (генерал Зед из «Человека из Стали»). Его даже сложно называться злодеем. Да, он стремится поймать человека-амфибию и препарировать его, как лягушку. Но не потому, что он – воплощение зла. Просто у него есть семья и он очень хочет поскорее убраться из этой лаборатории, но начальство приказало уничтожить ихтиандра. Личной жизни полковника Ричарда Стрикленда уделено не меньше внимания, чем протагонистам, поэтому и он вызывает симпатию. Ну, и главная героиня в исполнении Салли Хокинс получилась милой и славной. В ее любовь к человеку-амфибии веришь. И, кстати, в отличие от попсовой сказки «Красавица и Чудовище», здесь тема взаимоотношений монстра и девушки раскрыта по полной. Те, кто задавался вопросом: «А как там у Бель и Зверя все происходило в физическом плане?», у дель Торо без ответа не останутся. Но Элайза – это далеко не Бель, а человек-амфибия не принц-чудовище. Если хотите, Элайза – это, скорее, Амели из одноименной картины, а ее возлюбленный – чудовище из Черной Лагуны, которому очень нравится музыка и куриные яйца.





























































Что в итоге? Потрясающее, красивое и атмосферное кино. Сказка о любви, снятая в мрачных тонах. Разумеется, не все смогут проникнуться этой историей и сопереживать монстру и девушке-чудачке, поэтому я не могу рекомендовать фильм поклонникам каких-нибудь «Сумерек» или «50 оттенков серого». Кому я настоятельно рекомендую этот фильм, так это любителям творчества Гильермо дель Торо и Тима Бертона, поклонникам нестандартного и качественного кино. Для меня же этот фильм – однозначно шедевр и настоящее произведение.

Приятного просмотра!





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