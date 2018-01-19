Повреждение теплотрассы на пересечении Стара-Загоры и Кирова устранили

Напомним, что авария на тепломагистрали диаметром 800 мм на улице Стара-Загоре произошла в четверг, 18 января. Оперативно устранить порыв сотрудники ПТС не смогли – им мешала рекламная конструкция, расположенная в охранной зоне теплотрассы. Ее демонтаж согласовывали с администрацией Кировского района.

По состоянию на 8:00 пятницы все дома и социальные учреждения были подключены к теплу. Об этом сообщает глава администрации Кировского района Игорь Рудаков. Сотрудники управляющей компании «Жилуниверсал», обслуживающей дома указанного района, обходят квартиры и проверяют, везде ли есть тепло. Жители могут не ждать, пока к ним придут работники УК, и сами обратиться в компанию с жалобой на холодные батареи.