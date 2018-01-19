В Самарской области подешевели цитрусовые, сахар и гречка

В декабре 2017 года в торговой сети региона продолжили падать цены на отдельные виды продуктов.

По сравнению с ноябрем подешевели сахар, крупа гречневая, мандарины и апельсины. С другой стороны, в отдельных муниципальных образованиях региона продолжилось сезонное повышение розничных цен на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры. Среди других продовольственных товаров отмечено незначительное удорожание картофеля, моркови, творога, яблок и бананов.

По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в декабре 2017 года в регионе подорожал бензин и дизельное топливо. Сегодня эти продукты стоят:

бензин марки АИ-80 – 32,0 – 32,3 руб. за литр;

бензин марки АИ-92 – 37,2 – 37,9 руб. за литр;

бензин марки АИ-95 – 40,0 – 40,8 руб. за литр;

дизельное топливо – 37,8 – 39,8 руб. за литр.