Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с бизнесменами развитие Алма-Атинской

Обсудить с главой города ситуацию с улицей Алма-Атинской пришли предприниматели, чьи объекты расположены на территории бывшего потребительского садово-дачного кооператива «Авиатор», а также представители профильных департаментов, администрации Кировского района и прокуратуры.

Согласно действующим Правилам застройки и землепользования, участки вдоль улицы относятся к зоне садово-дачных территорий. По факту же на них располагаются объекты потребительского рынка — кафе, автомастерские, магазины. Их построили без разрешения примерно в середине 2000-х. Поэтому бизнесмены хотят перевести свои земельные участки из зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) в Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий). Кроме того, они предлагают сузить границы красных линий улицы со 115 до 40 метров. По инициативе предпринимателей был разработан проект планировки территории, предусматривающий создание на Алма-Атинской четырехполосной проезжей части, велосипедной дорожки и тротуаров.

Ранее администрация города отклонила предложение бизнесменов. Изменение зонирования и сужение границ красных линий может помешать перспективному развитию данной территории. Отметим, что в декабре прошлого года Министерство транспорта РФ поддержало проект строительства автомагистрали «Центральная». Улица Алма-Атинская станет связующим звеном между магистралью и Московским шоссе, поэтому сужение створа красных линий может привести к ухудшению транспортной ситуации и в целом негативно отразиться на развитии Кировского района. В свою очередь, инициативная группа предпринимателей обратилась в суд, чтобы обжаловать решение администрации.

Елена Лапушкина лично ознакомилась с ситуацией и выслушала мнения всех сторон.

- Совершенно точно, что решение этого вопроса займет не один день. В первую очередь, нам необходимо дождаться решения суда, - сказала Елена Лапушкина. – Кроме того, есть определенные вопросы, которые действительно надо решать в интересах дальнейшего развития всего города. Поэтому я поручаю специалистам департамента градостроительства во взаимодействии с областным министерством транспорта и автомобильных дорог произвести расчеты нагрузки на улицу в связи со строительством магистрали «Центральная» и сформировать пакет предложений по дальнейшему развитию этой территории. После этого мы вновь назначим встречу с участием всех сторон и рассмотрим все возможные варианты.