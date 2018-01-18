18 января 2018 года,
21:33
$ 56.59    69.17   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

На аукцион по капитальному ремонту Красноглинского шоссе в Самаре никого не допустили

Он должен был состояться в пятницу, 19 января.
 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области искало подрядчика, который выполнит капитальный ремонт Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Начальная цена контракта составляла 96,6 миллиона рублей. Победителю аукциона предстояло до 31 октября 2018 года отремонтировать 9394 метра дороги.
 
По истечении срока подачи заявок, к 16 января, выполнить работы для минтранса согласились три компании, однако ни одну из них до аукциона не допустили. В протоколе рассмотрения заявок на сайте госзакупок указано, что участники планировали использовать при ремонте материалы, не соответствующие требованиям аукционной документации. Речь идет о силовых кабелях для устройства линий энергоснабжения. Аукцион в итоге признали несостоявшимся.
Дата: 18 января 2018 , 14:06
186
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В минтрансе рассмотрят возможность запрета сквозного проезда грузовиков по дублерам на Московского шоссе
18 января 2018
145
В минтрансе рассмотрят возможность запрета сквозного проезда грузовиков по дублерам на Московского шоссе
На велодорожке в районе Самарского университета на Московском шоссе появится разметка
18 января 2018
130
На велодорожке в районе Самарского университета на Московском шоссе появится разметка
Светофор на пешеходном переходе у гостиницы «Моя» появится после реконструкции близлежащего моста
18 января 2018
128
Светофор на пешеходном переходе у гостиницы «Моя» появится после реконструкции близлежащего моста
Тротуар в районе заправки «Роснефть» на выезде из Самары планируют обустроить
18 января 2018
135
Тротуар в районе заправки «Роснефть» на выезде из Самары планируют обустроить
Проект надземного пешеходного перехода на Московском шоссе в районе Мехзавода практически готов
18 января 2018
161
Проект надземного пешеходного перехода на Московском шоссе в районе Мехзавода практически готов
Троллейбусы на кольцо у бывшего ипподрома вернут на следующей неделе
18 января 2018
141
Троллейбусы на кольцо у бывшего ипподрома вернут на следующей неделе
В Самаре устраняют повреждение теплотрассы на пересечении Стара-Загоры и Кирова
18 января 2018
159
В Самаре устраняют повреждение теплотрассы на пересечении Стара-Загоры и Кирова
Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с бизнесменами развитие Алма-Атинской
18 января 2018
227
Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с бизнесменами развитие Алма-Атинской
На аукцион по капитальному ремонту Красноглинского шоссе в Самаре никого не допустили
18 января 2018
186
На аукцион по капитальному ремонту Красноглинского шоссе в Самаре никого не допустили
Лента новостей
18 января 2018 , 17:46
145
В минтрансе рассмотрят возможность запрета сквозного проезда грузовиков по дублерам на Московского шоссе
С предложением об ограничении движения большегрузов выступили инициативные самарцы во время...
18 января 2018 , 17:10
130
На велодорожке в районе Самарского университета на Московском шоссе появится разметка
Это произойдет весной.
18 января 2018 , 17:09
135
Тротуар в районе заправки «Роснефть» на выезде из Самары планируют обустроить
Решат этот вопрос возможно до начала ЧМ-18.
18 января 2018 , 17:09
128
Светофор на пешеходном переходе у гостиницы «Моя» появится после реконструкции близлежащего моста
Этот участок трассы находится в ведении ФКУ  «Поволжуправтодор».
18 января 2018 , 16:46
302
В ДТП с «десяткой» и Мерседесом под Самарой погибли два человека, двое пострадали
  Авария произошла в четверг, 18 января, около 15:00 в Красноярском районе.
18 января 2018 , 16:42
161
Проект надземного пешеходного перехода на Московском шоссе в районе Мехзавода практически готов
Его построят после Чемпионата мира по футболу.
18 января 2018 , 16:17
141
Троллейбусы на кольцо у бывшего ипподрома вернут на следующей неделе
В понедельник, 22 января, состоятся пробные рейсы
18 января 2018 , 16:02
159
В Самаре устраняют повреждение теплотрассы на пересечении Стара-Загоры и Кирова
  Специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение тепломагистрали...
18 января 2018 , 15:27
227
Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с бизнесменами развитие Алма-Атинской
Встреча состоялась в стенах городской администрации в среду, 17 января.
18 января 2018 , 14:06
186
На аукцион по капитальному ремонту Красноглинского шоссе в Самаре никого не допустили
Он должен был состояться в пятницу, 19 января.  
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
4199
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
3051
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2898
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2587
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2551
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2898
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2587
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2551
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
1280
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
1006
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.