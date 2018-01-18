На аукцион по капитальному ремонту Красноглинского шоссе в Самаре никого не допустили
Он должен был состояться в пятницу, 19 января.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области искало подрядчика, который выполнит капитальный ремонт Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Начальная цена контракта составляла 96,6 миллиона рублей. Победителю аукциона предстояло до 31 октября 2018 года отремонтировать 9394 метра дороги.
По истечении срока подачи заявок, к 16 января, выполнить работы для минтранса согласились три компании, однако ни одну из них до аукциона не допустили. В протоколе рассмотрения заявок на сайте госзакупок указано, что участники планировали использовать при ремонте материалы, не соответствующие требованиям аукционной документации. Речь идет о силовых кабелях для устройства линий энергоснабжения. Аукцион в итоге признали несостоявшимся.
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