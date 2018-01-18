Самарскую область признали одной из сильнейших по инновационному развитию

Этот рейтинг был разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 году. По данным министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 85 российских регионов разделили в нем на пять групп: сильные, среднесильные, средние, среднеслабые и слабые инноваторы.

Лидерами рейтинга на протяжении уже нескольких лет остаются Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в группу «сильные» также вошли Республика Татарстан, Томская, Новосибирская, Калужская, Московская, Ульяновская, Самарская и Тульская области.

При распределении мест в рейтинге учитывались сразу несколько показателей – научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий, объем привлеченных инвестиций из федерального бюджета в инновационную сферу экономики региона.