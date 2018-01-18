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Один день с самарским участковым

Многие полагают, что служба в полиции - не женское дело. Очень уж сложная эта работа и в моральном, и в физическом плане. Участковый пункта полиции №16 отдела полиции №3 капитан Вероника Лубневская не согласна с этим утверждением. Она считает, что женщины справляются со своими обязанностями не хуже мужчин. Корреспондент «СГ» смогла убедиться в этом лично, проведя один рабочий день с Лубневской. 

По примеру мужа 
 
В детстве Вероника мечтала стать модельером. И даже в свое время окончила институт легкой промышленности. Но на людей в форме всегда поглядывала с интересом: папа был военным и любовь к погонам, видимо, сумел привить дочери. 
 
- Хотелось ли мне тоже стать военнослужащей? Конечно! Но папа сказал, что это не женское занятие, - рассказывает Вероника.
 
Однако себе в мужья она выбрала сотрудника органов внутренних дел. Супруг очень интересно рассказывал о своей работе. Чем больше Вероника его слушала, тем сильнее понимала, что эта деятельность ей очень подходит. Со временем желание испытать себя на новом поприще закрепилось, и она решила попробовать свои силы в инспекции по делам несовершеннолетних. 
 
Но оказалось, что не все так просто. Работать с неблагополучными семьями, видеть, в каких условиях иногда растут дети, привыкнуть к этому оказалось сложно. Поэтому после декретного отпуска Вероника решила сменить сферу деятельности. Вот уже шестой год она работает участковым уполномоченным в Советском районе. 
 
Задание на каждый день 
 
Работают участковые полицейские в две смены: с 9 до 18 или с 14 до 23 часов. Как пояснила Вероника, вторая смена нужна, чтобы иметь возможность посетить граждан, состоящих на учете, выявить факты незаконной торговли алкоголем, проверить сигналы жителей о нарушении общественного порядка в ночное время. 
 
Рабочий день начинается с выдачи табельного оружия. Оно хранится в оружейной комнате и ежедневно выдается полицейским под роспись. Затем - утреннее совещание, на котором каждому из десяти участковых начальник пункта полиции и начальник отделения участковых уполномоченных полиции дают конкретные задания. Главные задачи - выявление административных правонарушений, раскрытие преступлений, совершенных на закрепленной территории, работа по входящим документам и заявлениям граждан. В конце рабочего дня участковые вновь собираются, чтобы отчитаться о проделанной работе. 
 
Сегодня у Вероники отдельное поручение от дознавателя. На ее участке на днях произошла кража - из салона припаркованного автомобиля похитили сотовый телефон. Необходимо обойти всех подучетных граждан, ранее имевших отношение к подобным преступлениям, и выяснить, где они находились в момент совершения кражи. 
 
Обход территории 
 
Таких граждан на Вероникином участке оказалось пятеро. 41-летний Андрей К. ранее отбывал срок за разбойное нападение. Сейчас живет с родителями и взрослой дочерью, работает грузчиком на овощной базе. Дома его не было, но члены семьи сообщили, что до 20 часов он находится на работе, и день, когда была совершена кража, не был исключением. Вероника составляет рапорт, родственники ставят подписи, и мы перемещаемся на соседнюю улицу. 39-летний Владимир С. судим за распространение наркотиков, освободился из мест лишения свободы условно-досрочно. Сейчас работает на стройке, где, по словам родителей-пенсионеров, и находился в день кражи. Внеплановому приходу участкового никто из родственников подучетных не удивляется, все к этому привыкли. Веронику хорошо знают и относятся к ней доброжелательно. 
 
Опрос еще троих граждан также показал, что к преступлению они отношения не имеют. 
 
Еще в планах на день - проверка граждан, имеющих дома огнестрельное оружие. Точнее, проверяют не самих людей, а условия хранения этого опасного имущества. Оружие необходимо хранить в разобранном виде в закрепленном сейфе, отдельно от патронов, а ключ от сейфа должен находиться в недоступном для посторонних месте. 
 
Серьезные охотники, кстати, имеют не один ствол. 
 
- Нельзя же и на утку, и на зайца, и на кабана ходить с одним и тем же оружием, - пояснил Эдуард Ш. и продемонстрировал два ружья, винтовку и пневматический пистолет. 
 
У Максима В. в арсенале и вовсе оказалось шесть единиц: газовый и травматический пистолеты, два нарезных карабина и два гладкоствольных. Никаких нареканий после проверки участкового не было. 
 
С чистой совестью 
 
Возвращаемся в отделение. В дверь стучит посетитель. Это пришел отмечаться Родион Т. - четырежды судимый и недавно вышедший на свободу. Заявил, что устроился дворником, что ни он, ни жена пока не пьют и даже ждут на каникулы детей, которые находятся на попечении государства. Говорит, что злоупотреблять ему некогда, закон нарушать тоже - в планах заняться дачей, снести старую времянку и построить дом. Звучит оптимистично. 

По горячим следам 
 
В 2017 году на вверенном Веронике участке было совершено 21 преступление, из них лично капитаном полиции Лубневской раскрыто десять. В их числе фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, мелкое хищение из магазина, квартирная кража. 
 
- Бывают удивительные случаи, - говорит Вероника. – Помню, пришел как-то к нам в опорный пункт житель и рассказывает: только что к нему в кухню пытался влезть сосед. А тот буквально месяца три назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за квартирные кражи. Этот горе-форточник наполовину влез в квартиру, увидел хозяина и завис, не зная, что делать. Повисел, подумал и ретировался. Пока посетитель рассказывал эту историю, поступил сигнал о квартирной краже, совершенной в соседнем доме, с описанием преступника и списком украденного. Личность злоумышленника не вызвала сомнений. Мы тут же выехали по его адресу, а он идет нам навстречу - в ворованной майке, размеров на пять больше, чем надо, и с пивом в руках. Я, говорит, с работы, как раз к вам хотел зайти, отметиться. Ну и отправились мы с ним в участок. Отметился. 
 
Женское дело 
 
Прием граждан у участковых три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Однако в большинстве случаев это условность, люди обращаются со своими проблемами тогда, когда они возникают. Жители часто приходят за советом, хотят, чтобы их выслушали, научили, как быть. Особенно часто подобное происходит, если речь идет о семейных неурядицах. 
 
- Прошлой осенью ко мне обратилась женщина. Ее супруг вышел на пенсию и начал прикладываться к бутылке, - вспоминает Вероника. - На фоне белой горячки начались конфликты с женой. Лечиться он, конечно, не хотел, поскольку алкоголиком себя не считал. Я выбрала момент, когда он был трезв, и пришла к нему для разговора. 
 
Вероника говорит, что беседовала с этим человеком, как дочь с отцом. Упомянула детей, внуков, сказала, что они должны гордиться дедушкой. Рядом были его жена и дочь, и Вероника попеняла ему, что женщин обижать нельзя, он же мужчина. Через пару дней жена этого гражданина сообщила, что он согласился лечиться. И вот уже примерно полгода не пьет. 
 
- Трудно ли женщине работать участковым полицейским? По-моему, легче, чем мужчине, - считает капитан Лубневская. - Заявителями часто выступают представительницы слабого пола, нам проще говорить о проблемах. Да и мужчины, когда видят перед собой женщину в погонах, зачастую ведут себя более сдержанно. Иногда бывает, конечно, что старушки смотрят подозрительно: «Вы наш участковый? А почему женщина?» В этом случае обычно хорошо работает аргумент: а почему бы и нет?
 
Дата: 18 января 2018 , 10:53
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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18 января 2018 , 12:18
Екатерина
Лубневская ты молодец!Гордимся тобой!
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