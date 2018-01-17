Директора и заведующую самарским детсадом «УМка» осудили за мошенничество

Суд и следствие установили, что директор АНО ДО Детский сад «УМка» и ее мать, работающая заведующей в этом детсаде, в период с 25 августа 2015 года до 2 августа 2016 года похитили выделенные из бюджета Самары субсидии. Деньги из городской казны выделялись на детей, которые на тот момент были отчислены из детского сада. Директор и заведующая скрыли факт их отчисления от мэрии Самары, а деньги присвоили себе, сообщает прокуратура Самарской области.