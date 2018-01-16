Молодой самарский режиссер примет участие в лаборатории режиссуры



Артем Устинов в 2006-2009 гг. учился в Самарской государственной академии культуры и искусства на театральном факультете. В 2009-2014 гг. - студент ГИТИС (режиссерский факультет, мастерская Сергея Женовача). Участник многих режиссерских лабораторий.



Ставил спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Нягани, Березняков, Прокопьевска, Перми. В самарском театре юного зрителя «СамАрт» выпустил спектакль «Пер Гюнт» по пьесе Генрика Ибсена. В конце прошлого года в «Уместном театре» представил эскизный вариант «Постороннего» по пьесе Альбера Камю.

В субботу, 20 января, в Стерлитамакском русском драматическом театре он представит эскиз спектакля по пьесе Рината Ташимова «Первый хлеб».