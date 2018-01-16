Самарский музей присоединится к акции «День Музейного селфи»

18 января будут выбраны самые интересные, веселые, необычные селфи. Победитель подучит в подарок карту Самарского модерна с десятью открытками, нарисованными иллюстратором А. Торчиновым или безлимитное бесплатное посещение всех выставок и мероприятий музея на весь 2018 год.

Все, что нужно - прийти в Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159) или в «Зеленку», сделать фото на фоне экспонатов или интерьеров и выложить изображение в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с хэштегом #MuseumSelfie2018, #МузейноеСелфи и #МузейМодерна.