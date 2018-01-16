Проект памятника ракетостроителям обсудят с самарцами
Итоги конкурса по нему подвели в декабре прошлого года.
После того как будут готовы все расчеты и сметы, проект памятника по поручению главы Самары Елены Лапушкиной обсудят с городской общественностью.
Скульптура будет представлять из себя многофигурную композицию исторических личностей, внесших большой вклад в развитие ракетно-космической отрасли и стоявших у истоков мировой космонавтики. В будущем памятник может быть установлен около музея «Самара Космическая».
Победителем конкурса стал академик Российской академии художеств Салават Щербаков. Он представил композицию, в которую вошли фигуры основоположника практической космонавтики и главного организатора производства ракетно-космической техники СССР Сергея Королева, главного конструктора космических систем Валентина Глушко, генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова, директоров Куйбышевского моторостроительного завода (ныне ОАО «Кузнецов») Леонида Чечени и Ростислава Зеленева, ректора Куйбышевского авиационного института с 1956 по 1988 годы Виктора Лукачева. Также увековечат память Виктора Литвинова, который возглавлял авиационный завод, где производили Ил-2, а впоследствии стал директором «ЦСКБ-Прогресс».
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