Как правильно купаться в проруби на Крещение
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы будут отмечать праздник Крещения Господня. По традиции многие захотят окунуться в ледяную Волгу.
Врачи советуют готовиться к купанию в прорубях заранее и в течение нескольких недель перед Крещением закаляться. Но что делать самарцам, которые пропустили подготовку и собираются искупаться в ледяной воде впервые? Об этом sgpress.ru рассказал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Александр Муравец.
Во-первых, купание в зимней реке – это большой стресс для всего организма, и в особенности, для сердечно-сосудистой системы. Поэтому о крещенских купаниях следует навсегда забыть людям с заболеваниями сердца, а также мочеполовой системы и просто простуженным самарцам. Закалиться их организм от одного погружения в ледяную воду не сможет, а вот болезни могут усугубиться. Также Александр Муравец советует отказаться от крещенских купаний неподготовленным пожилым людям и детям.
Во-вторых, перед поездкой на Волгу в ночь на Крещение необходимо подобрать правильный гардероб. Нужно взять теплые вещи, которые легко снимать и одевать. То есть, если это пуховик, то лучше на молнии, чем на пуговицах и т.д. За два часа перед купанием следует плотно поесть, это даст запас энергии и поможет телу сохранять тепло. А вот чего не следует делать, так это употреблять спиртные напитки. Александр Муравец предупреждает – это может быть смертельно опасно. Алкоголь ослабляет тонус сосудистой стенки и в холодной воде сердце может не выдержать нагрузки.
Непосредственно перед погружением необходимо выполнить физические упражнения для разогрева тела. Раздеваться нужно перед входом в воду, а не стоять голышом в длинной очереди. Нельзя входить в воду быстро, но и медлить тоже не стоит. После купания нужно одеть сухие вещи и выпить горячего чая. После Крещения стоит пару дней последить за своим здоровьем.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 января 2018
101
16 января 2018
159
16 января 2018
140
16 января 2018
152
16 января 2018
316
16 января 2018
210
16 января 2018
242
16 января 2018 , 20:00
101
В среду, 17 января, в Музее Модерна, как и во всех музеях России, пройдет акция «День...
16 января 2018 , 17:55
159
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы начнут отмечать один из главных...
16 января 2018 , 17:41
143
Сейчас дом по адресу Некрасовская, 61 не эксплуатируется.
16 января 2018 , 17:13
140
Артем Устинов примет участие в лаборатории молодой режиссуры в Республике Башкортостан.
16 января 2018 , 17:00
152
ДТП произошло в понедельник, 15 января, в 14:00 в Ставропольском районе.
16 января 2018 , 15:01
316
Как уточнили в областном минтрансе, это будет сделано в рамках двух аукционов по реконструкции...
16 января 2018 , 14:58
210
Итоги конкурса по нему подвели в декабре прошлого года.
16 января 2018 , 14:12
420
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
16 января 2018 , 13:28
242
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы будут отмечать праздник Крещения...
16 января 2018 , 13:23
229
Курумоч подвел итоги работы в 2017 году.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4106
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
2960
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
2849
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2510
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2500
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
2849
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2510
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2500
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
1207
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
949
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.