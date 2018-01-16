Как правильно купаться в проруби на Крещение

Врачи советуют готовиться к купанию в прорубях заранее и в течение нескольких недель перед Крещением закаляться. Но что делать самарцам, которые пропустили подготовку и собираются искупаться в ледяной воде впервые? Об этом sgpress.ru рассказал главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» Александр Муравец.

Во-первых, купание в зимней реке – это большой стресс для всего организма, и в особенности, для сердечно-сосудистой системы. Поэтому о крещенских купаниях следует навсегда забыть людям с заболеваниями сердца, а также мочеполовой системы и просто простуженным самарцам. Закалиться их организм от одного погружения в ледяную воду не сможет, а вот болезни могут усугубиться. Также Александр Муравец советует отказаться от крещенских купаний неподготовленным пожилым людям и детям.

Во-вторых, перед поездкой на Волгу в ночь на Крещение необходимо подобрать правильный гардероб. Нужно взять теплые вещи, которые легко снимать и одевать. То есть, если это пуховик, то лучше на молнии, чем на пуговицах и т.д. За два часа перед купанием следует плотно поесть, это даст запас энергии и поможет телу сохранять тепло. А вот чего не следует делать, так это употреблять спиртные напитки. Александр Муравец предупреждает – это может быть смертельно опасно. Алкоголь ослабляет тонус сосудистой стенки и в холодной воде сердце может не выдержать нагрузки.

Непосредственно перед погружением необходимо выполнить физические упражнения для разогрева тела. Раздеваться нужно перед входом в воду, а не стоять голышом в длинной очереди. Нельзя входить в воду быстро, но и медлить тоже не стоит. После купания нужно одеть сухие вещи и выпить горячего чая. После Крещения стоит пару дней последить за своим здоровьем.