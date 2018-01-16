Несанкционированные и опасные купели в Самаре перед Крещением будут засыпать

Об этом во вторник, 16 января, рассказала и.о. главного государственного инспектора ГИМС МЧС России по Самарской области Анна Третьякова.

Православные самарцы будут отмечать Крещение в ночь с четверга на пятницу, 19 января. Пока что, по данным МЧС, официально искупаться на праздник они смогут только в купелях при городских храмах. А вот традиционные купели на Полевом и Некрасовском спусках находятся под вопросом. Анна Третьякова сообщила, что толщина льда в Волге в этих местах достигает 40 см, а для организации купели необходима толщина в 15-20 см. Однако лед там неоднородный, и есть места, где его толщина ниже 10 см, поэтому он может не выдержать большого количества людей. В МЧС пока еще решают, разрешать ли купаться в Волге на Крещение.

Что касается несанкционированных купелей, которые горожане обустраивают в обход всех правил, то накануне праздника, 18 января, сотрудники МЧС вместе с правоохранительными органами еще раз пройдут патрулями вдоль берега Волги. Если они увидят незаконные и опасные купели, то засыплют их, а на Крещение в этих местах будут дежурить наряды патрульно-постовой службы.

Купели должны быть оборудованы деревянными сходами в воду с двух сторон. Глубина водоема должна составлять не более 1,5 метров. Также купель должна иметь деревянные решетки под водой, чтобы людей не унесло под лед. Именно такие купели будут оборудованы на Полевом и Некрасовском спуске, если МЧС даст администрации Самары «зеленый свет». На берегу Волги будут дежурить спасатели и медики, а для купающихся поставят палатки, где они смогут переодеться и высохнуть. К купелям самарцев будут пускать небольшими группами.