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Самара будет получать 2% от налога с бизнесменов по упрощенной схеме

В этом году Самару и работающих на ее территории малых и средних предпринимателей ждут приятные изменения. В конце декабря депутаты губернской думы приняли изменения в закон о бюджетном устройстве региона. Поправки, предложенные региональным министерством экономического развития, инвестиций и торговли, направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства. Установлен единый норматив отчислений: 10% в бюджеты муниципальных районов от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН), и 2% в бюджеты городов. 
 
Так называемая упрощенка, которая действует с 2003 года, заменяет налоги на прибыль, на добавленную стоимость, с продаж, на имущество организаций и единый социальный. Платить его можно по одному из двух показателей: либо 6% от доходов предпринимателей, либо 15% от разницы между доходами и расходами. Каждый бизнесмен сам выбирает наиболее подходящий ему вариант. Так проще вести бухгалтерию, ведь финансовую отчетность надо сдавать раз в год. 
 
Однако перейти на УСН могут не все малые и средние предприниматели. Для этого есть четкие критерии. Например, перейти на упрощенку в 2018 году могли только те фирмы, доходы которых за девять месяцев 2017 года не превышали 112,5 млн рублей. А вот индивидуальные предприниматели вправе переключиться с общего режима на УСН независимо от величины доходов. 
 
С учетом принятых губдумой поправок малым и средним предпринимателям станет еще комфортнее работать на территории Самары и региона по упрощенной схеме. Отчисляемые в районы и города области 10% и 2% от налога власти направят на помощь и развитие бизнеса. Получается, что предприниматели, платя налоги, будут отчасти вкладывать деньги в себя. 
 
- Этим законом мы включим мощные экономические стимулы для пополнения областных и местных бюджетов. А также наведем порядок в сфере предпринимательства в муниципальных образованиях региона, - сказал врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко. - Все 37 муниципальных образований Самарской области взяли на себя обязательства: эти средства направлять на легализацию теневого сектора экономики, создание конкурентных условий для ведения легального бизнеса. Это в определенном смысле эксперимент, но мы уверены в его результате. 
 
Законопроект разрабатывали с учетом опыта соседних регионов. 
 
Габибулла Хасаев, председатель комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике:
 
- Это принципиальное решение, которое принято с опорой на положительную практику 18 субъектов Российской Федерации. Ежегодные отчисления в местные бюджеты составят
около 170 миллионов рублей. Они должны пойти на реальную поддержку малого предпринимательства.
 
Дата: 16 января 2018 , 10:23
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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