Как получить сертификат на выплату в связи с рождением первенца
В России стартовало Десятилетие детства. Ключевые направления программы - поддержка семей с детьми, улучшение демографической ситуации, а также повышение доступности школ и детских садов. Также по инициативе президента Владимира Путина начали действовать новые механизмы поддержки материнства и детства. Теперь жители страны могут рассчитывать на ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
5 января в семье Ольги и Александра Понедельниковых, которые живут в поселке Управленческом, случилось обыкновенное чудо: на свет появился их сын Александр.
- Малыш здоров, чувствует себя замечательно. Мы очень счастливы! - говорит молодая мама.
Впрочем, у родителей есть еще один повод для радости: государство будет оказывать ощутимую финансовую поддержку. Уже 12 января в управлении соцзащиты Красноглинского района женщина получила сертификат на выплату в связи с рождением первенца. О такой возможности она узнала из средств массовой информации.
- На портале «Госуслуги» я за один день оформила все необходимые документы на малыша: зарегистрировала в отделе ЗАГС и оформила гражданство, - рассказала Ольга. - Справки о доходах по первому требованию дали на работе. Получить выплату оказалось совсем не сложно.
Для семьи, чей совокупный доход сейчас составляет чуть более 20 тысяч, ежемесячная выплата в размере 9967 рублей (прожиточный минимум на детей в регионе) станет серьезным подспорьем. Деньги Понедельниковы будут получать, пока Сашеньке не исполнится полтора года.
- Можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты непосредственно в органы социальной защиты по месту жительства или через многофункциональные центры в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка, - объяснила директор муниципального казенного учреждения Самары «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Ирина Коваленко. - Однако ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев после родов. В остальных случаях - со дня обращения за ее назначением. С 9 по 11 января за консультацией по поводу выплаты в связи с рождением первенца уже обратились 39 человек.
На помощь государства могут рассчитывать семьи, в которых доход на человека не превышает 16 608 рублей. Например, для семьи из трех человек этот барьер составит 49 824 рубля в месяц. Ребенок должен быть рожден или усыновлен не ранее 1 января 2018 года. Также малыш должен быть гражданином РФ.
Документы, необходимые для назначения выплаты:
документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка; документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка; сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
16 января 2018
101
16 января 2018
159
16 января 2018
140
16 января 2018
152
16 января 2018
316
16 января 2018
210
16 января 2018
241
16 января 2018 , 20:00
101
В среду, 17 января, в Музее Модерна, как и во всех музеях России, пройдет акция «День...
16 января 2018 , 17:55
159
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы начнут отмечать один из главных...
16 января 2018 , 17:41
143
Сейчас дом по адресу Некрасовская, 61 не эксплуатируется.
16 января 2018 , 17:13
140
Артем Устинов примет участие в лаборатории молодой режиссуры в Республике Башкортостан.
16 января 2018 , 17:00
152
ДТП произошло в понедельник, 15 января, в 14:00 в Ставропольском районе.
16 января 2018 , 15:01
316
Как уточнили в областном минтрансе, это будет сделано в рамках двух аукционов по реконструкции...
16 января 2018 , 14:58
210
Итоги конкурса по нему подвели в декабре прошлого года.
16 января 2018 , 14:12
420
Встреча представителей правительства Самарской области с общественниками состоится в четверг, 18...
16 января 2018 , 13:28
241
В ночь с четверга на пятницу, 19 января, православные самарцы будут отмечать праздник Крещения...
16 января 2018 , 13:23
229
Курумоч подвел итоги работы в 2017 году.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4106
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
2960
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
2849
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2510
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2500
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
2849
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2510
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2500
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
1207
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
949
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.