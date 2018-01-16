Как получить сертификат на выплату в связи с рождением первенца

5 января в семье Ольги и Александра Понедельниковых, которые живут в поселке Управленческом, случилось обыкновенное чудо: на свет появился их сын Александр.

- Малыш здоров, чувствует себя замечательно. Мы очень счастливы! - говорит молодая мама.

Впрочем, у родителей есть еще один повод для радости: государство будет оказывать ощутимую финансовую поддержку. Уже 12 января в управлении соцзащиты Красноглинского района женщина получила сертификат на выплату в связи с рождением первенца. О такой возможности она узнала из средств массовой информации.

- На портале «Госуслуги» я за один день оформила все необходимые документы на малыша: зарегистрировала в отделе ЗАГС и оформила гражданство, - рассказала Ольга. - Справки о доходах по первому требованию дали на работе. Получить выплату оказалось совсем не сложно.

Для семьи, чей совокупный доход сейчас составляет чуть более 20 тысяч, ежемесячная выплата в размере 9967 рублей (прожиточный минимум на детей в регионе) станет серьезным подспорьем. Деньги Понедельниковы будут получать, пока Сашеньке не исполнится полтора года.

- Можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты непосредственно в органы социальной защиты по месту жительства или через многофункциональные центры в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка, - объяснила директор муниципального казенного учреждения Самары «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Ирина Коваленко. - Однако ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев после родов. В остальных случаях - со дня обращения за ее назначением. С 9 по 11 января за консультацией по поводу выплаты в связи с рождением первенца уже обратились 39 человек.

На помощь государства могут рассчитывать семьи, в которых доход на человека не превышает 16 608 рублей. Например, для семьи из трех человек этот барьер составит 49 824 рубля в месяц. Ребенок должен быть рожден или усыновлен не ранее 1 января 2018 года. Также малыш должен быть гражданином РФ.

Документы, необходимые для назначения выплаты:

документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка; документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка; сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.