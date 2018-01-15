Из-за криминального инцидента в Перми в самарских школах усилят меры безопасности
Такое поручение руководителям органов управления образованием дало министерство образования и науки Самарской области.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в понедельник, 15 января, около 10:20 в одной из пермских школ произошел конфликт между двумя несовершеннолетними. Сообщается, что они были вооружены холодным оружием. При попытке их разнять несколько учеников и педагог получили не смертельные ранения. Учительницу и 16-летнего школьника с ранениями шеи в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
После произошедших в Перми событий в самарских школах усилят контрольно-пропускной режим и контроль ответственных должностных лиц за работой охранников из нанятых школами ЧОПов. Учителя должны будут проявлять бдительность и тщательнее следить за взаимоотношениями между учениками.
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