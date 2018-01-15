Отменили закупку противотаранных блокираторов для аэропорта Курумоч

8 ноября 2017 года компания объявила о проведении конкурентных переговоров за право поставки и монтажа защитных ограждений в аэропортах России. В самарский Курумоч должны были поставить усиленные противотаранные блокираторы на сумму в 46 миллионов рублей. При этом схема предполагаемой расстановки блокираторов является коммерческой тайной, так как содержит сведения о безопасности аэропорта.

К назначенному сроку, 30 ноября, заявки на участие подали три компании: ООО «Научно-производственная корпорация «Центурион XXI век», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Сатурн-Конверсия» и ЗАО «КРОК инкорпорейтед». С представителями этих фирм руководство «Аэропортов регионов» должно было сесть за стол переговоров. Но в понедельник, 15 января, заказчик неожиданно отменил закупку без объяснения причин.