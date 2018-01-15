В самарском госпитале «Мать и дитя» начали внутреннюю отделку помещений и установку оборудования
Многофункциональный центр планируют открыть уже этой весной.
По данным министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко, сейчас работы вышли на завершающую стадию. Уже обустроили фасады и кровлю здания, завершили монтаж окон, дверей и внутренних перегородок. Сейчас ведется внутренняя отделка помещений и установка оборудования. На эти цели с начала строительства направлено 2,3 миллиарда рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиарда рублей.
В госпитале будет создано 1000 рабочих мест. Он будет разделен на амбулаторную и стационарную части. В первой будут работать отделение по лечению бесплодия, взрослая и детская поликлиники и женская консультация. В стационаре, рассчитанном на 160 коек, разместятся общее детское отделение, отделения хирургии, урологии и оперативной гинекологии и современный перинатальный центр.
В состав перинатального центра войдут: роддом с одноместными родовыми палатами, в том числе для домашних родов; отделение реанимации новорожденных и второго этапа выхаживания; отделение патологии беременности; послеродовое отделение с комфортабельным пребыванием мамы и малыша.
В год в госпитале смогут принимать более 1,5 тысячи родов, проводить 600 искусственных оплодотворений, более 150 тысяч амбулаторных приемов и до 10 тысяч хирургических операций.
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