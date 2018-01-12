На новогодних праздниках у самарского Деда Мороза побывали гости из Марокко, Монголии и Перу

Для всех желающих была открыта усадьба самарского Деда Мороза. Ее посетили сотни людей, в том числе и иностранцы. Координаторы проекта «В гостях у Самарского Деда Мороза» проводили выборочный опрос посетителей и выясняли, из каких стран они приехали в Самару. Так, в числе прочих усадьбу посетители гости из дальнего зарубежья - Марокко, Франции, Италии, Германии, Перу, Эквадора, Великобритании, Монголии, Израиля.