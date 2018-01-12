В самарском аэропорту Курумоч запустили вторую взлетно-посадочную полосу

Первым рейсом, совершившим посадку на обновленную полосу, стал лайнер авиакомпании «Ямал» из Ростова-на-Дону 31 декабря 2017 года. На протяжении новогодних каникул прием и отправка воздушных судов осуществлялись на новой инфраструктуре, с начала года было совершено более 600 взлетов и посадок. На аэродроме установлено новое современное оборудование по III А категории, позволяющее производить полеты в любое время, при практически любых погодных условиях.

Полоса имеет протяженность в 3001 метр и ширину 45 метров, и асфальтобетонное покрытие повышенной прочности. Это позволяет аэропорту принимать практически все современные дальнемагистральные воздушные суда типа Boing-777 и Airbus-340 и создает возможность для перевозки пассажиров Самарского региона с комфортом на более дальние расстояния без транзита в крупных городах. Реконструкция аэропортовой инфраструктуры обеспечит рост пропускной способности аэропорта Самары и требуемый уровень безопасности полетов, сообщает пресс-служба Курумоча.