Морозы в Самаре закончатся после выходных

Антициклон принесет высокое атмосферное давление, значительное похолодание и отсутствие осадков. В выходные днем воздух остынет до минус 18 градусов. Но уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление - ночью до минус 13-15, днем - до минус 8-11 градусов. Всю неделю может идти небольшой снег. На крещение, 19 января, пока прогнозируется мороз до минус 15.

В связи со значительным похолоданием не исключены аварийные ситуации на тепловых сетях.

Напоминаем телефоны единых диспетчерских служб внутригородских районов Самары : Железнодорожный – 339-01-50; Кировский – 995-05-26; Красноглинский – 950-03-13; Куйбышевский – 330-05-54; Ленинский – 339-27-75; Октябрьский – 334-57-39; Промышленный – 995-00-59; Самарский – 333-39-53; Советский – 262-46-21. Они работают круглосуточно.