12 января 2018 года,
20:47
$ 57    68.06   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Морозы в Самаре закончатся после выходных

По сведениям синоптиков, в ночь с пятницы на субботу, 13 января, в городе ударит мороз до минус 23-27 градусов.
 
Антициклон принесет высокое атмосферное давление, значительное похолодание и отсутствие осадков. В выходные днем воздух остынет до минус 18 градусов. Но уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление - ночью до минус 13-15, днем - до минус 8-11 градусов. Всю неделю может идти небольшой снег. На крещение, 19 января, пока прогнозируется мороз до минус 15.
 
В связи со значительным похолоданием не исключены аварийные ситуации на тепловых сетях.
 
Напоминаем телефоны единых диспетчерских служб внутригородских районов Самары : Железнодорожный – 339-01-50; Кировский – 995-05-26; Красноглинский – 950-03-13; Куйбышевский – 330-05-54; Ленинский – 339-27-75; Октябрьский – 334-57-39; Промышленный – 995-00-59; Самарский – 333-39-53; Советский – 262-46-21. Они работают круглосуточно.
 
Дата: 12 января 2018 , 16:35
192
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На новогодних праздниках у самарского Деда Мороза побывали гости из Марокко, Монголии и Перу
12 января 2018
159
На новогодних праздниках у самарского Деда Мороза побывали гости из Марокко, Монголии и Перу
В самарском аэропорту Курумоч запустили вторую взлетно-посадочную полосу
12 января 2018
156
В самарском аэропорту Курумоч запустили вторую взлетно-посадочную полосу
На кольцо у бывшего Ипподрома вернут пять троллейбусных маршрутов
12 января 2018
153
На кольцо у бывшего Ипподрома вернут пять троллейбусных маршрутов
Морозы в Самаре закончатся после выходных
12 января 2018
192
Морозы в Самаре закончатся после выходных
Под Самарой отпразднуют всероссийский день снега
12 января 2018
127
Под Самарой отпразднуют всероссийский день снега
Самарские школьники отгуляют выпускные во время Чемпионата мира по футболу
12 января 2018
197
Самарские школьники отгуляют выпускные во время Чемпионата мира по футболу
Роботы, конструкторы и планшеты. В Самаре подвели итоги «Елки желаний»
12 января 2018
171
Роботы, конструкторы и планшеты. В Самаре подвели итоги «Елки желаний»
Главное за неделю в Самаре
12 января 2018
211
 
Главное за неделю в Самаре
В Самаре по факту смерти брошенного на улице ребенка возбудили уголовное дело
12 января 2018
203
В Самаре по факту смерти брошенного на улице ребенка возбудили уголовное дело
Лента новостей
12 января 2018 , 16:58
159
На новогодних праздниках у самарского Деда Мороза побывали гости из Марокко, Монголии и Перу
С 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на площади Куйбышева в Самаре состоялись массовые...
12 января 2018 , 16:48
156
В самарском аэропорту Курумоч запустили вторую взлетно-посадочную полосу
Это произошло на Новый год, 31 декабря. Ее запустили после реконструкции.
12 января 2018 , 16:38
153
На кольцо у бывшего Ипподрома вернут пять троллейбусных маршрутов
Сейчас на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова завершают работы по монтажу...
12 января 2018 , 16:35
127
Под Самарой отпразднуют всероссийский день снега
Этот праздник впервые пройдет в воскресенье, 21 января, в рамках Всемирного дня снега World Snow...
12 января 2018 , 16:35
192
Морозы в Самаре закончатся после выходных
По сведениям синоптиков, в ночь с пятницы на субботу, 13 января, в городе ударит мороз до минус...
12 января 2018 , 15:55
197
Самарские школьники отгуляют выпускные во время Чемпионата мира по футболу
Директорам школ рекомендовали не проводить выпускные за день до матчей ЧМ-2018 в Самаре и в сами...
12 января 2018 , 15:10
171
Роботы, конструкторы и планшеты. В Самаре подвели итоги «Елки желаний»
Напомним , одноименная благотворительная акция стартовала 13 декабря минувшего года в...
12 января 2018 , 14:47
211
 
Главное за неделю в Самаре
 
12 января 2018 , 14:40
203
В Самаре по факту смерти брошенного на улице ребенка возбудили уголовное дело
Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об обнаружении...
12 января 2018 , 13:47
167
Киноизмышлизм. «Горе-творец» - отличное кино про плохое кино (18+)
Новый киногод начался с премьеры биографического мюзикла «Величайший шоумен».
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
30 декабря 2017
3893
4
Выйти замуж за иностранца. Берег турецкий
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
26 декабря 2017
2832
Глава Самары Елена Лапушкина о местном самоуправлении и активных самарцах
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2752
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2408
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2407
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
8 января 2018
2752
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
6 января 2018
2407
Киноизмышлизм. «Чудо-женщина» - для самых маленьких (16+)
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
4 января 2018
2408
1
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
График работы транспорта в новогоднюю ночь
25 декабря 2017
1047
График работы транспорта в новогоднюю ночь
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
25 декабря 2017
801
В новогоднюю ночь за порядком будут следить более 250 полицейских
Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.