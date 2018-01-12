Киноизмышлизм. «Горе-творец» - отличное кино про плохое кино (18+)

Новый киногод начался с премьеры биографического мюзикла «Величайший шоумен». История Финеаса Тэйлора Барнума, организовавшего один из популярнейших бродячих цирков девятнадцатого века, с песнями и плясками шествует по мировым кинотеатрам и собирает восторженные отзывы. В России фильм стартовал 4 января, в мире – 20 декабря, и в целом уже окупил свой бюджет в 80 миллионов долларов. Отчего же название сегодняшнего обзора не «Величайший шоумен», спросите вы. Отчего же на вручении «Золотого глобуса» 7 января у Хью Джекмана упала челюсть, и его шокированное лицо стало одним из первых мемов 2018 года? Всему причина – фильм «Горе-творец».

Скорее всего, об этом фильме слышали не все из вас, ведь премьера картины состоялась еще 12 марта 2017 года, в мой день рождения. Но российские прокатчики не порадовали меня подарком, и «Горе-творца» на больших экранах нашей страны никто не показывал. Но в январе 2018 года произошло рождественское чудо, и фильм стал доступен и для россиян. Посмотрев картину, я остался очень доволен и понимаю, почему ее режиссер и главный актер Джеймс Франко получил «Золотой глобус», шокировав Хью Джекмана, который так задорно пел и танцевал в «Величайшем шоумене». Впрочем, не будем забегать вперед.





Знакомьтесь – Томми Вайсо. Это загадочная личность. Никто до сих пор не знает точные факты из его биографии. По данным разных источников, этот странный человек, похожий на европейского вампира, вроде бы когда-то приехал в США из Польши. В Америке он работал уличным продавцом то ли игрушек, то ли бракованных джинсов. Потом он как бы приобрел в собственность недвижимость в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, разбогатев на этом. Вайсо предпочитает свою биографию скрывать, поэтому остается довольствоваться только этими «то ли», «как бы» и «вроде бы». Однако есть два неоспоримых факта – в конце 90-х Томми Вайсо познакомился с начинающим актером Грегом Сестеро и загорелся идей снять собственное кино. Томми, по оценкам своих знакомых, вложил в проект около 6 миллионов долларов. Где он их взял – вновь загадка.



Вышедший всего в одном кинотеатре США в 2003 году фильм «Комната» по жанру представляет романтическую драму. Фильм рассказывает о любовном треугольнике между банкиром Джонни в исполнении Томми Вайсо, невестой Джонни — Лизой и его лучшим другом — Марком, которого сыграл Грег Сестеро. Значительная часть фильма посвящена серии не связанных между собой и незаконченных сюжетных линий с участием друзей и семьи главных героев. Чего стоит одна сцена, где мать Лизы совершенно бесстрастным голосом за чашечкой чая сообщает дочери, что у нее рак груди. Сообщила, ну, и ладно, больше в фильме про это не сказано ни слова, и это никак не повлияло на персонажей.





Томми Вайсо также выступил сценаристом и продюсером картины. Проблема в том, что Вайсо не был талантлив ни как актер, ни как писатель, ни как продюсер. Более того, он был просто антиталантлив в этих сферах кинодеятельности. Если хотите, то Томми Вайсо – это как современный Александр Невский. Кто знает, быть может, в будущем снимут байопик и о Невском. В итоге фильм у Вайсо получился настолько ужасным, что получил репутацию одного из худших в истории, но в то же время статус культового. Картину расхватали на цитаты, и люди по сей день надрывают животы от смеха во время просмотра «Комнаты». Хитрый Томми Вайсо, посмотрев на смеющихся зрителей на премьере фильма, тут же заявил, что, дескать, делал не драму, а черную комедию, и больше уже ничего не снимал.





























































Зато в 2015 году у талантливого актера Джеймса Франко появилась безумная идея снять фильм о том, как Томми Вайсо снимал «Комнату». Говорят, что этот проект вырос просто из шутки в компании Франко. Вы можете знать этого актера по ролям в таких фильмах, как «Человек-Паук», «127 часов», «Оз: Великий и ужасный», «Планета обезьян». А еще помимо серьезных блокбастеров Джеймс Франко часто снимается со своим приятелем Сетом Роганом в глупых, но забавных комедиях вроде «Зеленого Шершеня», «Храбрых перцем», «Конец света-2013: Апокалипсис по-голливудски», «Интервью» др. Словом, это актер и режиссер самого широкого диапазона, у которого много друзей. Поэтому он быстро нашел команду единомышленников для съемок «Горе-творца». К нему присоединился уже упомянутый Сет Роган, его младший брат и актер Дэйв Франко, в эпизодических ролях не постеснялись сняться такие звезды, как Шэрон Стоун, Зак Эфрон, Джош Хатчерсон и Брайан Крэнстон, которого многие из вас наверняка знают по сериалу «Во все тяжкие». Разумеется, шансом снова сыграть в кино воспользовались Томми Вайсо и Грег Сестеро, поэтому не пропустите сцену после титров.



Зато в 2015 году у талантливого актера Джеймса Франко появилась безумная идея снять фильм о том, как Томми Вайсо снимал «Комнату». Говорят, что этот проект вырос просто из шутки в компании Франко. Вы можете знать этого актера по ролям в таких фильмах, как «Человек-Паук», «127 часов», «Оз: Великий и ужасный», «Планета обезьян». А еще помимо серьезных блокбастеров Джеймс Франко часто снимается со своим приятелем Сетом Роганом в глупых, но забавных комедиях вроде «Зеленого Шершеня», «Храбрых перцем», «Конец света-2013: Апокалипсис по-голливудски», «Интервью» др. Словом, это актер и режиссер самого широкого диапазона, у которого много друзей. Поэтому он быстро нашел команду единомышленников для съемок «Горе-творца». К нему присоединился уже упомянутый Сет Роган, его младший брат и актер Дэйв Франко, в эпизодических ролях не постеснялись сняться такие звезды, как Шэрон Стоун, Зак Эфрон, Джош Хатчерсон и Брайан Крэнстон, которого многие из вас наверняка знают по сериалу «Во все тяжкие». Разумеется, шансом снова сыграть в кино воспользовались Томми Вайсо и Грег Сестеро, поэтому не пропустите сцену после титров.





























































Джеймс Франко примерил на себя образ самого Томми Вайсо, а его младший брат Дэйв сыграл Грега Сестеро. И если Дэйв в роли Грега был хорош, то Джеймс в роли Томми чуть ли не дьявольски гениален. Фильм не раскрывает нам каких-либо значимых деталей о биографии Вайсо и рассказывает именно историю и подноготную съемок «Комнаты». За чуть менее двух часов экранного времени к персонажу Джеймса Франко успеваешь испытать целый спектр эмоций – от симпатии до жалости, от ненависти и презрения до уважения и понимания. Это трагикомедия в самом натуральном проявлении – здесь есть возможность и вдоволь посмеяться над абсурдом происходящего, и сопереживать героям. Остальные актеры искренне наслаждались съемками в этом проекте и веселились от души. Фильм дословно воспроизводит ключевые эпизоды из «Комнаты», одновременно показывая, какой ад творился за кадром. Команда Вайсо была очень терпелива, ну, или жадная до денег, потому что то, что Томми не прибили на съемочной площадке – большой подвиг с их стороны.

Цитата из фильма, когда пожилая актриса упала в обморок от обезвоживания:

«- Томми, принеси воды!

- Да это не из-за воды, просто она старая и ленивая».

































































Ирония, но на церемонию награждения «Золотого глобуса» Джеймс Франко пригласил самого Томми Вайсо. Мог ли Вайсо знать, что, сняв один из худших в мире фильмов в 2003 году, через 15 лет он окажется на второй по престижности кинопремии мира? Посмотрев «Горе-творца», я уже не могу исключать такую возможность. Настолько это загадочная и далекая от мира сего личность.

В итоге, могу порекомендовать «Горе-творца» всем любителям трагикомедий, хорошей актерской игры и тем, кому интересно узнать об истории создания культовой «Комнаты». Очень приятно, что год начался именно с такого качественного кино. Будем надеяться, что так он и продолжится.

Приятного просмотра!





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