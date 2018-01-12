Самара "глазами" незрячих





Ольга Лифанова, 29 лет



Плохое зрение у меня с рождения. Довольно быстро оно совсем упало до уровня силуэтного зрения, светоощущения – то есть пальцы перед лицом я не могу сосчитать, но могу отличить день от ночи и понять, светит ли сейчас солнце или же на улице пасмурно. В детском и подростковом возрасте я мечтала и надеялась, что мне сделают волшебную операцию или найдут причину болезни и смогут ее устранить, чтобы я смогла видеть. Сейчас я просто живу: веселюсь, грущу, работаю. Получила собаку-поводыря.



Запахи бензина и выхлопных газов преобладают. Весной и летом их довольно ощутимо разбавляют запахи зелени, деревьев и цветов, но только там, где эта зелень есть. Дышится в городе довольно легко, но без удовольствия и наслаждения (я была в других городах и странах, поэтому есть с чем сравнить). Периодически выплывают разные неприятные запахи, особенно в теплое время года. Я люблю мегаполисы и всю ту жизнь и движение, которыми они наполнены. Мое ощущение города во многом складывается из впечатлений от времени года, поверхности дорог у меня под ногами (ровно или нет, брусчатка или плитка, гладкий асфальт или бугристый, утоптанная земля или рыхлая). Город наш достаточно большой и далек от геометрической правильности. Для меня маяком в нашем городе стала набережная – длинная, светлая и ровная. И станции метро – я часто езжу на этом виде транспорта. Ужасно раздражает огромное количество машин на дорогах и во дворах и не самая высокая культура вождения.Запахи бензина и выхлопных газов преобладают. Весной и летом их довольно ощутимо разбавляют запахи зелени, деревьев и цветов, но только там, где эта зелень есть. Дышится в городе довольно легко, но без удовольствия и наслаждения (я была в других городах и странах, поэтому есть с чем сравнить). Периодически выплывают разные неприятные запахи, особенно в теплое время года.

Звуки в городе… гул голосов, транспорта и прочее – естественный фон, который мне нравится и помогает ориентироваться. У незрячих есть такое понятие, как шумовая прямая (например, тротуар вдоль проезжей части), с помощью которого можно легко передвигаться и быть уверенным, что ты не отклонился от нужного маршрута.



Людей в городе много, и они все разные – много равнодушных, много невежественных, но злых людей очень мало, на мой взгляд.























































































Ольга Пузикова, художник:

При прочтении описания мысленно унеслась из шумного, наполненного выхлопными газами города к чистой светлой набережной как в совершенно другой мир. Буквально представлялся маяк на границе с горизонтом – в облаках, далекий и недостижимый. С правой стороны – наша Волга, но немного в другом виде, с небольшими волнами, которые всегда слышно, когда стоишь неподалеку. Слева туманный город с плотно расставленными зданиями, он контрастирует с просторной набережной”.



Оксана Забродская, 30 лет

Я – инвалид по зрению с детства. Была слабовидящей, училась в школе для незрячих, но заболевание прогрессировало, и окончательно зрение я потеряла в 20 лет. Я – инвалид по зрению с детства. Была слабовидящей, училась в школе для незрячих, но заболевание прогрессировало, и окончательно зрение я потеряла в 20 лет.

Самару я представляю красивым и почему-то чистым городом, хотя знаю, что на самом деле это не так. Незрячие люди многого не ощущают и не видят мусорок и заброшенных зданий. Если это весна – то это, конечно, зеленый город. Если осень – то это золотая листва, как на красивых картинах. Летом очень хороший климат. Город у нас не очень суетной. Просторный, но не большой – нет такого ощущения, что сейчас сядешь в автобус и будешь долго-долго ехать.

Каждый район Самары вызывает свои впечатления: Советский район – это школьная пора, американские горки; набережная – влюбленность и годы юности. В Самаре живут прекрасные и вежливые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Вежливые, добрые и воспитанные. Мне есть с чем сравнить, я все детство и долгие годы после прожила в Самаре, а последние три года я живу на Кубани, но не люблю этот край – все самые лучшие эмоции у меня вызывает Самара. После того, как я в нее возвращаюсь после Кубани, у меня ощущение, что я попала на другую планету – менталитет людей, в отличие от Краснодарского края, очень легкий, люди добрые и не завистливые. Ну и всегда предлагают помощь на улице и в общественном транспорте, что очень-очень приятно и говорит об уровне культуры.

Самара круглая и теплая. По поводу цвета никогда не задумывалась, и сейчас, когда представляю, один цвет не выделяется – однозначно это яркие и светлые оттенки: если небо, то голубое, если люди, то румяные и бодрые, если одежда – то какие-нибудь розовые, бежевые, белые куртки у девочек, яркие рубашки у парней. Здания, наверное, зеркальные, зеленые... яркие, свежие, не темные.

Я думаю, из всего вышесказанного понятно, что в городе мне очень комфортно. Несмотря на то, что я езжу много по другим городам, мне легко ориентироваться в Самаре – я выросла в этом городе, очень его люблю и с большим удовольствием возвращаюсь. И где бы я ни жила, всегда говорю, что я из Самары. Это город с большой историей и хорошими людьми.























































































Елена Мазина, художник:

Глаз у девушки открыт, он светлого цвета – человек мечтает, фантазирует. Желто-оранжевая цветовую гамму я выбрала, потому что это активные цвета. Стрелки вместо домов – это как полет мысли во время фантазии: “Самара – она такая и вот такая, а еще такая…”.



Оксана Полозникова, 42 года



История потери зрения банальна – оно отсутствует с рождения. Самару представляю в виде не имеющего конкретной формы лоскута. По моим представлениям, это большой, многолюдный и суетный город. Самару я представляю зеленой с голубой каймой по одному краю. Выходя на улицу, конечно, не дышится полной грудью в силу загазованности и развитой промышленности. Жители, наверное, как и везде - разные, но, посещая культурные заведения, я наблюдаю везде аншлаги, культурная и интеллектуальная составляющая в Самаре на высоте. Самара живая и позитивная, и я люблю наш город, ведь это моя родина! История потери зрения банальна – оно отсутствует с рождения. Самару представляю в виде не имеющего конкретной формы лоскута. По моим представлениям, это большой, многолюдный и суетный город. Самару я представляю зеленой с голубой каймой по одному краю. Выходя на улицу, конечно, не дышится полной грудью в силу загазованности и развитой промышленности. Жители, наверное, как и везде - разные, но, посещая культурные заведения, я наблюдаю везде аншлаги, культурная и интеллектуальная составляющая в Самаре на высоте. Самара живая и позитивная, и я люблю наш город, ведь это моя родина!























































































Андрей Наумов, художник:

Описание, по которому нужно было создать рисунок, пришло крайне необычное, чего я, впрочем, и ожидал: нечасто читаешь визуально ориентированное изложение ощущения города от незрячего с рождения человека. Изложено все, как мне показалось, с метафорой: "зеленая" Самара - это из-за того, что у нас довольно много растительности, "голубая кайма по одному краю" - это Волга. Я решил, что буквально все это нарисовать – идея не очень, потому сыграл через зелено-голубую гамму. Картинку стремился сделать неуютной, немного гнетущей, потому что, как мне кажется, без основного канала восприятия мозг интерпретирует окружение в первую очередь как угрожающее, непонятное, а страх неизвестности – один из самых сильных страхов для нас. Да и мой формирующийся стиль, конечно, задал направление”.