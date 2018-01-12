Количество недорогих билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Самаре могут увеличить

Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина.

Самый дешевый билет на матчи группового этапа ЧМ-2018 сегодня стоит 1280 рублей. Это билеты 4 категории, предназначенные только для россиян. В продаже всего 350 тысяч таких билетов – такова квота ФИФА. 200 тысяч дешевых билетов выкупили уже на старте продаж, а оставшиеся начали продавать с 5 декабря 2017 года. Алексей Сорокин сообщает, что ФИФА может разрешить выпустить дополнительно еще 100 тысяч таких билетов. Их планируется продавать россиянам с 13 марта в порядке живой очереди на официальном сайте ФИФА.