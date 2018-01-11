Опорные конструкции стадиона «Самара Арена» соответствуют всем нормам безопасности

В четверг, 11 января, строящийся в Самаре стадион «Самара Арена» посетила рабочая группа во главе с первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонидом Ставицким.

После осмотра объекта Леонид Ставицкий отметил:

- Проведено комплексное обследование опорных конструкций стадиона «Самара Арена». Получено положительное заключение по устойчивости, запасу прочности конструкции, по всем характеристикам металла. Результаты обследования переданы в Ростехнадзор.