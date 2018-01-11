Президенту России Владимиру Путину понравилось сочинение школьника из Самарской области

На встречу с президентом придут и другие школьники - авторы лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». В топ-список попали 30 школьников со всей страны. Среди них – ученик тольяттинской школы № 51 Никита Рыжков, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.