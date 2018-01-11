МЧС предостерегает самарцев от ходьбы по тонкому льду

Выход на замерзшую реку и другие водоемы опасен, предупреждает ГУ МЧС России по Самарской области. Ведомство рекомендует родителям уделить особое внимание детям, не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую таит в себе выход на лед в зимний период.

Важно помнить, что безопасным для человека считается чистый лед толщиной не меньше 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. Главное управление МЧС России по Самарской области будет ежедневно предоставлять информацию о толщине льда на своем сайте: 63.mchs.gov.ru.